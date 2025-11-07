Хто може стати наступним президентом США — прогноз Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації

Хто може стати наступним президентом США — прогноз Рубіо

Рубіо
Read in English
Джерело:  Politico

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо вважає, що саме що віцепрезидент США Джей Ді Венс є фаворитом у боротьбі за висунення від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Головні тези:

  • Рубіо підтримує Ді Венса та його політичні амбіції.
  • Республіканці вже готуються до боротьби за наступництво після Дональда Трампа.

Венс може стати новим президентом США?

Як повідомляє видання Politico, своїми роздумами з цього приводу Марко Рубіо ділиться у приватних бесідах.

Ба більше, як виявилося, глава Держдепу навіть готовий підтримати Венса, якщо той вирішить балотуватися.

Марко чітко дав зрозуміти, що Джей Ді стане кандидатом від Республіканської партії, якщо він цього захоче. Він зробить все, що в його силах, щоб підтримати віцепрезидента в цих зусиллях, — розповів один з інсайдерів журналістів.

Що важливо розуміти, приватні заяви Рубіо вказують на те, що деякі республіканці вже готуються до боротьби за наступництво після Дональда Трампа, хоча останній не так давно повернувся до Білого дому.

Чинний президент США ніколи не приховував, що вважає Венса і Рубіо своїми двома найімовірнішими наступниками.

Кожен з них запевняє, що вони є хорошими друзями і між ними немає суперництва.

Третя особа, близька до Білого дому, сказала, що "очікується, що Джей Ді буде [кандидатом], а Рубіо — віцепрезидентом.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп принизив Орбана після його вмовлянь щодо нафти РФ
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив про "значний прогрес" у завершенні війни РФ проти України
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан їде на переговори до Трампа з конкретним планом
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?