Хто може стати наступним президентом США — прогноз Рубіо

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо вважає, що саме що віцепрезидент США Джей Ді Венс є фаворитом у боротьбі за висунення від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.
Головні тези:
- Рубіо підтримує Ді Венса та його політичні амбіції.
- Республіканці вже готуються до боротьби за наступництво після Дональда Трампа.
Венс може стати новим президентом США?
Як повідомляє видання Politico, своїми роздумами з цього приводу Марко Рубіо ділиться у приватних бесідах.
Ба більше, як виявилося, глава Держдепу навіть готовий підтримати Венса, якщо той вирішить балотуватися.
Що важливо розуміти, приватні заяви Рубіо вказують на те, що деякі республіканці вже готуються до боротьби за наступництво після Дональда Трампа, хоча останній не так давно повернувся до Білого дому.
Чинний президент США ніколи не приховував, що вважає Венса і Рубіо своїми двома найімовірнішими наступниками.
Кожен з них запевняє, що вони є хорошими друзями і між ними немає суперництва.
