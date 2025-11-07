Хто може стати наступним президентом США — прогноз Рубіо

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо вважає, що саме що віцепрезидент США Джей Ді Венс є фаворитом у боротьбі за висунення від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Венс може стати новим президентом США?

Як повідомляє видання Politico, своїми роздумами з цього приводу Марко Рубіо ділиться у приватних бесідах.

Ба більше, як виявилося, глава Держдепу навіть готовий підтримати Венса, якщо той вирішить балотуватися.

Марко чітко дав зрозуміти, що Джей Ді стане кандидатом від Республіканської партії, якщо він цього захоче. Він зробить все, що в його силах, щоб підтримати віцепрезидента в цих зусиллях, — розповів один з інсайдерів журналістів. Поширити

Що важливо розуміти, приватні заяви Рубіо вказують на те, що деякі республіканці вже готуються до боротьби за наступництво після Дональда Трампа, хоча останній не так давно повернувся до Білого дому.

Чинний президент США ніколи не приховував, що вважає Венса і Рубіо своїми двома найімовірнішими наступниками.

Кожен з них запевняє, що вони є хорошими друзями і між ними немає суперництва.