"Кто напал — не совсем ясно". Орбан сделал неоднозначное заявление насчет агрессии РФ против Украины
"Кто напал — не совсем ясно". Орбан сделал неоднозначное заявление насчет агрессии РФ против Украины

Орбан
Read in English
Читати українською
Источник:  hvg.hu

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил сомнение в том, что именно Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, критикуя решение лидеров ЕС о финансировании Киева.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан сомневается в участии России в полномасштабном вторжении в Украину и критикует решение лидеров ЕС о финансировании Киева.
  • Орбан заявляет, что использование замороженных российских активов будет эквивалентно объявлению войны России, высказывая сомнения в нынешнем статусе конфликта.
  • Венгрия, Словакия и Чехия отказались от участия в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы, высказывая свое несогласие с данной схемой.

Орбан не знает, кто начал войну РФ против Украины

Орбан в общении с журналистами 19 декабря после заседания Европейского совета снова повторил, что использование замороженных российских активов было бы равнозначным "объявлению войны" России.

Далее он назвал обманом, что страны Запада якобы считают, что "эту войну" можно вести, не тратя ни копейки, а в конце войны расходы будут оплачены Россией в виде военной компенсации.

Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, подвергшейся насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов они будут платить.

Ранее премьер Венгрии назвал кредит ЕС для Украины "крайне плохим решением" и "потерянными деньгами".

Европейский совет согласился предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались принять участие в этой схеме.

