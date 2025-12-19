"Хто напав — не зовсім ясно". Орбан зробив неоднозначну заяву щодо агресії РФ проти України

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, критикуючи рішення лідерів ЄС про фінансування Києва.
Головні тези:
- Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан висловив сумніви щодо причетності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну.
- Орбан критикує рішення лідерів ЄС про фінансування України і називає кредит ЄС для Києва "вкрай поганим рішенням".
- Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією відмовилися від участі в схемі надання позики Україні на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.
Орбан не знає, хто розпочав війну РФ проти України
Орбан у спілкуванні з журналістами 19 грудня після засідання Європейської ради знову повторив, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним "оголошенню війни" Росії.
Далі він назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що "цю війну" можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені Росією у вигляді військової компенсації.
Раніше премʼєр Угорщини назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима".
Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
Але Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі.
