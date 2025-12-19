"Хто напав — не зовсім ясно". Орбан зробив неоднозначну заяву щодо агресії РФ проти України
"Хто напав — не зовсім ясно". Орбан зробив неоднозначну заяву щодо агресії РФ проти України

Джерело:  hvg.hu

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, критикуючи рішення лідерів ЄС про фінансування Києва.

Головні тези:

  • Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан висловив сумніви щодо причетності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Орбан критикує рішення лідерів ЄС про фінансування України і називає кредит ЄС для Києва "вкрай поганим рішенням".
  • Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією відмовилися від участі в схемі надання позики Україні на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Орбан не знає, хто розпочав війну РФ проти України

Орбан у спілкуванні з журналістами 19 грудня після засідання Європейської ради знову повторив, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним "оголошенню війни" Росії.

Далі він назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що "цю війну" можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені Росією у вигляді військової компенсації.

Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з морального погляду правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити.

Раніше премʼєр Угорщини назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима".

Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Але Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі.

