Кто возглавит власть в Венесуэле — объяснение Макрона
Категория
Мир
Дата публикации

Венесуэлой будет управлять Эдмундо Гонсалес Уррутия
Источник:  online.ua

Французский лидер Эмманюэль Макрон обратил внимание мира на то, что переходный период в управлении Венесуэлой, который анонсировал Дональд Трамп, должен быть мирным. На этом фоне глава республики назвал предполагаемого нового президента вместо Николаса Мадуро.

Главные тезисы

  • Указанный переходный период мог бы обеспечить в Венесуэле Эдмунд Гонсалес Уррутия.
  • Его народ Венесуэлы избрал еще в 2024 году.

Президент Франции радуется тому, что народ Венесуэлы в конце концов смогли освободить от диктатуры Николаса Мадуро.

На этом фоне Макрон отметил, что переходный период в стране должен быть мирным и демократичным.

Захватив власть и пренебрегая основными свободами, Николас Мадуро серьезно подорвал достоинство своего народа. Будущий переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа.

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

По словам французского лидера, указанный переходный период мог бы обеспечить в Венесуэле Эдмунд Гонсалес Уррутия.

Что важно понимать, его народ избрал еще в 2024 году.

Мы надеемся, что президент Эдмунд Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет оперативно обеспечить этот переход, — добавил Макрон.

Глава республики также официально подтвердил, что в настоящее время проводит обмен данными с "партнерами в регионе", а также пообещал, что его страна обеспечит безопасность своих граждан.

