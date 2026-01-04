Французский лидер Эмманюэль Макрон обратил внимание мира на то, что переходный период в управлении Венесуэлой, который анонсировал Дональд Трамп, должен быть мирным. На этом фоне глава республики назвал предполагаемого нового президента вместо Николаса Мадуро.

Венесуэлой будет управлять Эдмундо Гонсалес Уррутия

Президент Франции радуется тому, что народ Венесуэлы в конце концов смогли освободить от диктатуры Николаса Мадуро.

На этом фоне Макрон отметил, что переходный период в стране должен быть мирным и демократичным.

Захватив власть и пренебрегая основными свободами, Николас Мадуро серьезно подорвал достоинство своего народа. Будущий переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа. Эмманюэль Макрон Президент Франции

По словам французского лидера, указанный переходный период мог бы обеспечить в Венесуэле Эдмунд Гонсалес Уррутия.

Что важно понимать, его народ избрал еще в 2024 году.

Мы надеемся, что президент Эдмунд Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет оперативно обеспечить этот переход, — добавил Макрон. Поделиться

Глава республики также официально подтвердил, что в настоящее время проводит обмен данными с "партнерами в регионе", а также пообещал, что его страна обеспечит безопасность своих граждан.