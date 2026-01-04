Французский лидер Эмманюэль Макрон обратил внимание мира на то, что переходный период в управлении Венесуэлой, который анонсировал Дональд Трамп, должен быть мирным. На этом фоне глава республики назвал предполагаемого нового президента вместо Николаса Мадуро.
Главные тезисы
- Указанный переходный период мог бы обеспечить в Венесуэле Эдмунд Гонсалес Уррутия.
- Его народ Венесуэлы избрал еще в 2024 году.
Венесуэлой будет управлять Эдмундо Гонсалес Уррутия
Президент Франции радуется тому, что народ Венесуэлы в конце концов смогли освободить от диктатуры Николаса Мадуро.
На этом фоне Макрон отметил, что переходный период в стране должен быть мирным и демократичным.
По словам французского лидера, указанный переходный период мог бы обеспечить в Венесуэле Эдмунд Гонсалес Уррутия.
Что важно понимать, его народ избрал еще в 2024 году.
Глава республики также официально подтвердил, что в настоящее время проводит обмен данными с "партнерами в регионе", а также пообещал, что его страна обеспечит безопасность своих граждан.
