Хто очолить владу в Венесуелі — пояснення Макрона
Категорія
Світ
Дата публікації

Венесуелою керуватиме Едмундо Гонсалес Уррутія?
Read in English
Джерело:  online.ua

Французький лідер Емманюель Макрон звернув увагу світу на те, що перехідний період в управлінні Венесуелою, який анонсував Дональд Трамп, має бути мирним. На цьому тлі глава республіки назвав ймовірного нового президента замість Ніколаса Мадуро. 

Головні тези:

  • Вказаний перехідний період міг би забезпечити в Венесуелі Едмундо Гонсалес Уррутія.
  • Його народ Венесуели обрав ще в 2024 році.

Венесуелою керуватиме Едмундо Гонсалес Уррутія

Президент Франції радіє тому, що народ Венесуели врешті-решт змогли звільнити від диктатури Ніколаса Мадуро.

На цьому тлі Макрон зазначив, що перехідний період у країні повинен бути мирним та демократичним.

Захопивши владу і зневажаючи основні свободи, Ніколас Мадуро серйозно підірвав гідність свого народу. Майбутній перехідний період повинен бути мирним, демократичним і поважним до волі венесуельського народу.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

За словами французького лідера, вказаний перехідний період міг би забезпечити в Венесуелі Едмундо Гонсалес Уррутія.

Що важливо розуміти, його народ обрав ще у 2024 році.

Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році, зможе оперативно забезпечити цей перехід, — додав Макрон.

Глава республіки також офіційно підтвердив, що наразі він проводить обмін даними з "партнерами в регіоні", а також пообіцяв, що його країна забезпечить безпеку своїх громадян.

