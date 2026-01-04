Хто очолить владу в Венесуелі — пояснення Макрона

Французький лідер Емманюель Макрон звернув увагу світу на те, що перехідний період в управлінні Венесуелою, який анонсував Дональд Трамп, має бути мирним. На цьому тлі глава республіки назвав ймовірного нового президента замість Ніколаса Мадуро.

Венесуелою керуватиме Едмундо Гонсалес Уррутія

Президент Франції радіє тому, що народ Венесуели врешті-решт змогли звільнити від диктатури Ніколаса Мадуро.

На цьому тлі Макрон зазначив, що перехідний період у країні повинен бути мирним та демократичним.

Захопивши владу і зневажаючи основні свободи, Ніколас Мадуро серйозно підірвав гідність свого народу. Майбутній перехідний період повинен бути мирним, демократичним і поважним до волі венесуельського народу. Емманюель Макрон Президент Франції

За словами французького лідера, вказаний перехідний період міг би забезпечити в Венесуелі Едмундо Гонсалес Уррутія.

Що важливо розуміти, його народ обрав ще у 2024 році.

Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році, зможе оперативно забезпечити цей перехід, — додав Макрон. Поширити

Глава республіки також офіційно підтвердив, що наразі він проводить обмін даними з "партнерами в регіоні", а також пообіцяв, що його країна забезпечить безпеку своїх громадян.