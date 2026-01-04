Французький лідер Емманюель Макрон звернув увагу світу на те, що перехідний період в управлінні Венесуелою, який анонсував Дональд Трамп, має бути мирним. На цьому тлі глава республіки назвав ймовірного нового президента замість Ніколаса Мадуро.
Головні тези:
- Вказаний перехідний період міг би забезпечити в Венесуелі Едмундо Гонсалес Уррутія.
- Його народ Венесуели обрав ще в 2024 році.
Венесуелою керуватиме Едмундо Гонсалес Уррутія
Президент Франції радіє тому, що народ Венесуели врешті-решт змогли звільнити від диктатури Ніколаса Мадуро.
На цьому тлі Макрон зазначив, що перехідний період у країні повинен бути мирним та демократичним.
За словами французького лідера, вказаний перехідний період міг би забезпечити в Венесуелі Едмундо Гонсалес Уррутія.
Що важливо розуміти, його народ обрав ще у 2024 році.
Глава республіки також офіційно підтвердив, що наразі він проводить обмін даними з "партнерами в регіоні", а також пообіцяв, що його країна забезпечить безпеку своїх громадян.
