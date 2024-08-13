Китай продолжает поддерживать Россию в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, делая вид, что Москва и Пекин якобы что-то выиграют от этого.

Почему Китай ошибается относительно отношения к войне РФ против Украины и как это угрожает миру

В материале издания отмечается, что с самого начала развязанной Россией преступной войны против Украины власти Китая демонстрировали сдержанность и осторожность.

Однако затем стала видна все более откровенная поддержка Китаем Кремля в его усилиях по уничтожению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Авторы публикации подчеркивают, что хотя китайские власти контролируют большинство университетов и аналитических центров, работающие там аналитики и ученые сохраняют определенный уровень независимости оценок и взглядов, что оказывает определенное влияние на власть.

С началом преступной войны России против Украины китайские аналитики и ученые выражали обеспокоенность тем, что это может повредить интересам их государства.

Поддержка Китаем России в частности создает высокое напряжение в отношениях между Пекином и Вашингтоном, а также странами ЕС.

Флаги России и Китая

Это разрушает глобальную экономическую систему и уменьшает финансовый потенциал России, являющейся одним из ключевых партнеров Китая.

Негативное влияние войны на Китай [будет] огромным, - заявлял в мае 2022 года один из ведущих китайских ученых в области международных отношений Янь Сюэтун. Поделиться

По словам других китайских специалистов, в частности, эксвицепрезидента Банка Китая Ван Юнли, санкции западных стран против России и компаний и лиц, помогающих Кремлю в вооруженной агрессии против Украины, разрушают систему глобальной экономики, обеспечивающую развитие Китая.

Через 2 года после начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины видно, что все прогнозы китайских экономистов и аналитиков оправдались.

Однако китайские чиновники наоборот наполнились оптимизмом из-за убеждения, что абсолютный крах не угрожает ни экономике России, ни экономике Китая.

При этом Россия продолжает увеличивать производство вооружений и смогла в какой-то мере избежать изоляции на международной арене.

Также китайцев очень вдохновил раскол в политической среде США по вопросу поддержки Украины.

Какие негативные последствия войны РФ против Украины упрямо игнорируют власти КНР

Однако дискуссия китайских экспертов пока абсолютно игнорирует негативные последствия развязанной Кремлем войны против Украины.

Из-за поддержки России Китай действительно понес как экономический, так и дипломатический ущерб.

Среди прочего произошло значительное ухудшение отношений между Пекином и Брюсселем.

Экономика Китая очень зависима от глобальной торговли и ей больше всего угрожает разделение мировой торговли на отдельные центры.

Однако развязанная Россией преступная война против Украины, из-за западных санкций и спровоцировала именно эти процессы.

Очевидная параллель между уже войной РФ против Украины и ожидаемой войной КНР против Тайваня заставила США и их союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе значительно усилить свою оборону.

Авторы материала подчеркивают, что дискуссии китайских аналитиков не хватает оценки потерь Пекина из-за поддержки российской агрессии против Украины.

Взгляды китайских аналитиков проливают свет на то, какие выводы китайское правительство сделало из войны в Украине. И похоже, что это совершенно неправильные выводы.