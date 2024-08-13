Наразі Китай продовжує підтримувати Росію у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України, роблячи вигляд, що Москва та Пекін нібито щось виграють від цього.

Чому Китай помиляється щодо ставлення до війни РФ проти України і як це загрожує світу

У матеріалі видання зазначається, що від самого початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України влада Китаю демонструвала стриманість і обережність.

Однак потім стало видно все більш відверту підтримку Китаєм Кремля у його зусиллях зі знищення територіальної цілістності та суверенітету України.

Автори публікації підкреслюють, що хоча китайська влада контролює більшість університетів і аналітичних центрів, аналітики і науковці, які там працюють, зберігають певний рівень незалежності оцінок та поглядів, що здійснює певний вплив на владу.

Із початком злочинної війни Росії проти України китайські аналітики та науковці висловлювали занепокоєння, що це може зашкодити інтересам їхньої держави.

Підтримка Китаєм Росії, зокрема, створює високу напругу у відносинах між Пекіном і Вашингтоном, а також країнами ЄС.

Прапори Росії та Китаю

Це руйнує глобальну економічну систему та зменшує фінансовий потенціал Росії, яка є одним з ключових партнерів Китаю.

Негативний вплив війни на Китай [буде] величезним, - заявляв у у травні 2022 року один з провідних китайських вчених у галузі міжнародних відносин Янь Сюетун. Поширити

За словами інших китайських спеціалістів, зокрема, ексвіцепрезидента Банку Китаю Ван Юнлі, санкції західних країн проти Росії та компаній і осіб, які допомагають Кремлю у збройній агресії проти України, руйнують систему глобальної економіки, яка забезпечує розвиток Китаю.

Через 2 роки після початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України видно, що всі прогнози китайських економістів та аналітиків справдились.

Однак китайські посадовці навпаки сповнились оптимізмом через переконання, що абсолютний крах не загрожує ні економіці Росії, ні економіці Китаю.

При цьому Росія продовжує збільшувати виробництво озброєнь і змогла певною мірою уникнути ізоляції на міжнародній арені.

Також китайців дуже надихнув розкол в політичному середовищі США щодо питання підтримки України.

Які негативні наслідки війни РФ проти України вперто ігнорує влада КНР

Однак дискусія китайських експертів наразі абсолютно ігнорує негативні наслідки розв’язаної Кремлем війни проти України.

Через підтримку Росії Китай дійсно зазнав як економічних, так і дипломатичних збитків.

Серед іншого, відбулось значне погіршення відносин між Пекіном та Брюсселем.

Економіка Китаю вкрай залежна від глобальної торгівлі і їй більш за все загрожує розділення світової торгівлі на окремі осередки.

Однак розв’язана Росією злочинна війна проти України, через західні санкції і спровокувала саме ці процеси.

Очевидна паралель між вже війною РФ проти Україні та очікуваною війною КНР проти Тайваню вже змусила США та їхніх союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні значно посилити свою оборону.

Автори матеріалу підкреслюють, що дискусії китайських аналітиків не вистачає оцінки втрат Пекіну через підтримку російської агресії проти України.

Погляди китайських аналітиків проливають світло на те, які висновки китайський уряд зробив з війни в Україні. І схоже на те, що це геть неправильні висновки.