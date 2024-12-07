На фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны против Украины в мире стремительно растет стоимость вооружений, которые становятся недоступными для развивающихся стран.

Что известно о стремительном росте цен на оружие на фоне войны России против Украины

Аналитики портала подчеркивают, что американский ПТРК Javelin, прекрасно продемонстрировавший себя на фронте в Украине, уже подорожал до 3,59 млн за комплект, что является аномально высокой ценой.

Согласно новому прайсу, опубликованному с согласия американского правительства на продажу этих ПТРК Туниса, компании производителю разрешили продать этой африканской стране 30 пусковых установок, 184 ракеты к ним и сопутствующее оборудованием и услуги за "предельную цену" до 107,7 млн долларов.

Военный ВСУ

Согласно этому, авторы материала отмечают, что стандартный комплект из одной пусковой установки и шести ракет обойдется в сумму до 3 млн 590 тыс дол.

Хотя цена указана как "предельная" и теоретически продажа может произойти по более низкой цене, на практике финальное соглашение совершается по меньшей предельной цене.

Как изменились цены на вооружение на примере Javelin

Вместе с тем аналитики напомнили, что в марте 2018 года Украина получила разрешение на закупку 210 ракет и 37 пусковых с предельным ценником в 47 млн долларов.