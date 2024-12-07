Мировые цены на оружие рекордно растут из-за войны РФ против Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Мировые цены на оружие рекордно растут из-за войны РФ против Украины

Военный ВСУ с ПТРК Javelin
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Источник:  Defence Express

На фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны против Украины в мире стремительно растет стоимость вооружений, которые становятся недоступными для развивающихся стран.

Главные тезисы

  • Преступная война России против Украины приводит к рекордному росту цен на оружие по всему миру.
  • Стандартные виды вооружений, включая американский ПТРК Javelin, становятся недостижимыми для развивающихся стран из-за высоких цен.
  • Глобальный дефицит вооружений создает вызовы для стран, нуждающихся в модернизации своих вооруженных сил.
  • Рост цен на вооружения указывает на ограниченные возможности удовлетворения спроса на военную технику в связи со сокращением производственных мощностей.
  • Реальный дефицит вооружения в мире становится результатом невозможности удовлетворения спроса при растущих ценах на оружие.

Что известно о стремительном росте цен на оружие на фоне войны России против Украины

Аналитики портала подчеркивают, что американский ПТРК Javelin, прекрасно продемонстрировавший себя на фронте в Украине, уже подорожал до 3,59 млн за комплект, что является аномально высокой ценой.

Согласно новому прайсу, опубликованному с согласия американского правительства на продажу этих ПТРК Туниса, компании производителю разрешили продать этой африканской стране 30 пусковых установок, 184 ракеты к ним и сопутствующее оборудованием и услуги за "предельную цену" до 107,7 млн долларов.

В мире рекордными темпами растут цены на вооружение
Военный ВСУ

Согласно этому, авторы материала отмечают, что стандартный комплект из одной пусковой установки и шести ракет обойдется в сумму до 3 млн 590 тыс дол.

Хотя цена указана как "предельная" и теоретически продажа может произойти по более низкой цене, на практике финальное соглашение совершается по меньшей предельной цене.

Как изменились цены на вооружение на примере Javelin

Вместе с тем аналитики напомнили, что в марте 2018 года Украина получила разрешение на закупку 210 ракет и 37 пусковых с предельным ценником в 47 млн долларов.

Все это, конечно, прямо говорит о реальном дефиците вооружения в мире, который стал следствием невозможности удовлетворить спрос на него сокращенными производственными мощностями.

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