На фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны против Украины в мире стремительно растет стоимость вооружений, которые становятся недоступными для развивающихся стран.
Главные тезисы
- Преступная война России против Украины приводит к рекордному росту цен на оружие по всему миру.
- Стандартные виды вооружений, включая американский ПТРК Javelin, становятся недостижимыми для развивающихся стран из-за высоких цен.
- Глобальный дефицит вооружений создает вызовы для стран, нуждающихся в модернизации своих вооруженных сил.
- Рост цен на вооружения указывает на ограниченные возможности удовлетворения спроса на военную технику в связи со сокращением производственных мощностей.
- Реальный дефицит вооружения в мире становится результатом невозможности удовлетворения спроса при растущих ценах на оружие.
Что известно о стремительном росте цен на оружие на фоне войны России против Украины
Аналитики портала подчеркивают, что американский ПТРК Javelin, прекрасно продемонстрировавший себя на фронте в Украине, уже подорожал до 3,59 млн за комплект, что является аномально высокой ценой.
Согласно новому прайсу, опубликованному с согласия американского правительства на продажу этих ПТРК Туниса, компании производителю разрешили продать этой африканской стране 30 пусковых установок, 184 ракеты к ним и сопутствующее оборудованием и услуги за "предельную цену" до 107,7 млн долларов.
Согласно этому, авторы материала отмечают, что стандартный комплект из одной пусковой установки и шести ракет обойдется в сумму до 3 млн 590 тыс дол.
Хотя цена указана как "предельная" и теоретически продажа может произойти по более низкой цене, на практике финальное соглашение совершается по меньшей предельной цене.
Как изменились цены на вооружение на примере Javelin
Вместе с тем аналитики напомнили, что в марте 2018 года Украина получила разрешение на закупку 210 ракет и 37 пусковых с предельным ценником в 47 млн долларов.
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