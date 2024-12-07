На тлі продовження розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України у світі стрімко зростає вартість озброєнь, які стають недоступними для країн, що розвиваються.

Що відомо про стрімке зростання цін на зброю на тлі війни Росії проти України

Аналітики порталу підкреслюють, що американський ПТРК Javelin, який чудово продемонстрував себе на фронті в Україні, вже подорожчав до 3,59 млн за комплект, що є аномально високою ціною.

Відповідно до нового прайсу, який був опублікований за згодою американського уряду на продаж цих ПТРК Тунісу, компанії виробнику дозволили продати цій африканській країні 30 пускових установок, 184 ракети до них та супутнє обладнанням і послуги за "граничну ціну" до 107,7 млн доларів.

Військовий ЗСУ

Відповідно до цього автори матеріалу зазначають, що стандартний комплект із однієї пускової установки та шести ракет обійдеться у суму до 3 млн 590 тис дол.

Хоча ціна вказана як "гранична" і теоретично продаж може відбутися за нижчою ціною, на практиці фінальна угода відбувається за меншу від граничної ціну.

Як змінились ціни на озброєння на прикладі Javelin

Разом з тим аналітики нагадали, що у березні 2018 року Україна отримала дозвіл на закупівлю 210 ракет та 37 пускових з граничним цінником у 47 млн доларів. Тобто тоді один комплект коштував більше ніж удвічі менше.