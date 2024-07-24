Мошенничество с украинским зерном. Польская прокуратура открыла уголовное производство против 75 компаний

Следствие считает, что эти компании доставили в Польшу тысячи тонн зерна из Украины, скрывая его происхождение и назначение.
Главные тезисы
- Польская прокуратура начала уголовное производство против 75 компаний, подозреваемых в мошенничестве с украинским зерном.
- Компании доставляли тысячи тонн украинского зерна в Польшу, скрывая его происхождение и назначение, что является нарушением законодательства.
- В результате отмены пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию неконтролируемый импорт дешевого зерна привел к скандалу в сфере сельского хозяйства.
Мошенничество с украинским зерном в Польше: что известно
Об этом сообщает прокуратура Жешува.
Уголовное производство по делу о мошенничестве с украинским зерном в Польше охватывает 75 компаний. Подозрения выдвинули уже семнадцати человек.
Следствие считает, что эти компании доставили в Польшу тысячи тонн зерна, скрывая его происхождение и назначение. Техническое зерно можно использовать, например, для производства этанола или в качестве биокомпонента для биотоплива, но сразу после ввоза его продавали для производства муки.
В сообщении говорится, что отмена Евросоюзом в 2022 году, после начала большой войны, пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины привели к неконтролируемому импорту дешевого зерна и рапса в Польшу.
Товар покупали посредники прямо на границе и продавали в Польше как польское.
Украинское зерно везут в морские порты Одессы
Зерновой вагонопоток переориентировался с западных границ Украины на юг в направлении морских портов Большой Одессы.
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзалізнмця" Валерий Ткачев.
Ткачев также пояснил, что пока передача грузов на сухопутных переходах ничего не мешает, пограничные железнодорожные переходы работают в штатном режиме.
Среди прочего показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы в течение марта колеблется в диапазоне 1000-1540 вагонов в сутки. В сутки в среднем выгружают 104 вагона, и за неделю среднесуточный показатель увеличился на 10,64%.
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