Мошенничество с украинским зерном. Польская прокуратура открыла уголовное производство против 75 компаний

Следствие считает, что эти компании доставили в Польшу тысячи тонн зерна из Украины, скрывая его происхождение и назначение.

Мошенничество с украинским зерном в Польше: что известно

Об этом сообщает прокуратура Жешува.

Уголовное производство по делу о мошенничестве с украинским зерном в Польше охватывает 75 компаний. Подозрения выдвинули уже семнадцати человек.

Под следствием находятся компании, зарегистрированные в Польше. В их числе нет украинских компаний. Подозреваемые в расследовании — преимущественно граждане Польши, но есть также граждане Украины и гражданин Эстонии, — рассказала спикер прокуратуры Дорота Соколовская-Мах. Поделиться

Следствие считает, что эти компании доставили в Польшу тысячи тонн зерна, скрывая его происхождение и назначение. Техническое зерно можно использовать, например, для производства этанола или в качестве биокомпонента для биотоплива, но сразу после ввоза его продавали для производства муки.

В сообщении говорится, что отмена Евросоюзом в 2022 году, после начала большой войны, пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины привели к неконтролируемому импорту дешевого зерна и рапса в Польшу.

Товар покупали посредники прямо на границе и продавали в Польше как польское.

Украинское зерно везут в морские порты Одессы

Зерновой вагонопоток переориентировался с западных границ Украины на юг в направлении морских портов Большой Одессы.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзалізнмця" Валерий Ткачев.

По состоянию на 18 марта очередь вагонов с зерном в направлении Измаила выросла на 30,56% — до 705 вагонов. А на западных границах фиксируют незначительное увеличение объемов передачи зерновых грузов, например на границах с Польшей, Словакией, Венгрией. В то же время, уменьшение — на границе с Румынией. Поделиться

Ткачев также пояснил, что пока передача грузов на сухопутных переходах ничего не мешает, пограничные железнодорожные переходы работают в штатном режиме.