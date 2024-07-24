Шахрайство з українським зерном. Польська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти 75 компаній

Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна з України, приховуючи його походження та призначення.

Шахрайство з українським зерном у Польщі: що відомо

Про це повідомляє прокуратура Жешува.

Кримінальне провадження справі про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній. Підозри висунули вже сімнадцятьом особам.

Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні — переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії, — розповіла речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах. Поширити

Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Технічне зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива, але одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.

В повідомленні йдеться, що скасування Євросоюзом у 2022 році, після початку великої війни, мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі.

Товар купували посередники прямо на кордоні та продавали в Польщі як польський.

Українське зерно везуть у морські порти Одеси

Зерновий вагонопотік переорієнтувався із західних кордонів України на південь, у напрямку морських портів Великої Одеси.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Йдеться, що станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку Ізмаїла зросла на 30,56% — до 705 вагонів. А на західних кордонах фіксують незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів, наприклад, на кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Водночас зменшення — на кордоні з Румунією. Поширити

Ткачов також пояснив, що наразі передачі вантажів на сухопутних переходах нічого не заважає, прикордонні залізничні переходи працюють у штатному режимі.