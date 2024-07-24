Шахрайство з українським зерном. Польська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти 75 компаній

Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна з України, приховуючи його походження та призначення.
Головні тези:
- У Польщі відкрите кримінальне провадження щодо 75 компаній, які підозрюються у шахрайстві з українським зерном.
- Зерно з України використовували у Польщі для виробництва борошна, його походження приховували.
- Українське зерно зараз перевозять до морських портів Одеси через зміни в зерновому вагонопотоці на кордонах України.
Шахрайство з українським зерном у Польщі: що відомо
Про це повідомляє прокуратура Жешува.
Кримінальне провадження справі про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній. Підозри висунули вже сімнадцятьом особам.
Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Технічне зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива, але одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.
В повідомленні йдеться, що скасування Євросоюзом у 2022 році, після початку великої війни, мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі.
Товар купували посередники прямо на кордоні та продавали в Польщі як польський.
Українське зерно везуть у морські порти Одеси
Зерновий вагонопотік переорієнтувався із західних кордонів України на південь, у напрямку морських портів Великої Одеси.
Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.
Ткачов також пояснив, що наразі передачі вантажів на сухопутних переходах нічого не заважає, прикордонні залізничні переходи працюють у штатному режимі.
Серед іншого, показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси протягом березня коливається у діапазоні 1000-1540 вагонів на добу. За добу в середньому вивантажують 104 вагони, і за тиждень середньодобовий показник збільшився на 10,64%.
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