НГУ фиксирует до 2 тыс дронов РФ одновременно над Донеччиной

Об этом в телеэфире сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Мы видим, что плотность применения дронов растет. Если сравнивать квартал года, можно говорить о существенном увеличении применения дронов с обеих сторон. За неполные два года подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи по обнаружению и уничтожению дронов разных типов, в частности Zala, Supercam, Молния и других, уже уничтожили более 22 тысяч.

По его словам, российские войска продолжают масштабировать использование беспилотников разных типов, в частности дронов на оптоволокне и так называемых дронов-ждунов. В то же время, украинские силы ведут активное противодействие таким средствам.

В полосе ответственности нашего 1-го корпуса «Азов», а это фактически Донбасса, одновременно может фиксироваться до двух тысяч дронов в воздухе. Речь идет только о беспилотниках, которые работают на частотах, ведь есть также дроны на оптоволокне и так называемые «дроны-ждуны». Противник пытается масштабировать и наращивать их количество, однако с нашей стороны ведется достаточно активное противодействие. Кроме того, благодаря отключению Starlink у противника история с теми же «Молниями» не зашла далеко вглубь нашей обороны.