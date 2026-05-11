НГУ фиксирует до 2 тыс дронов РФ одновременно над Донеччиной

Плотность применения дронов на фронте существенно возросла, а в полосе ответственности 1-го корпуса «Азов» Национальной гвардии в Донецкой области одновременно могут фиксировать до двух тысяч беспилотников в воздухе.
Главные тезисы
- Плотность применения дронов РФ в Донецкой области возросла: украинские силы фиксируют до 2 тыс беспилотников одновременно.
- Российские войска используют различные типы дронов, в том числе беспилотники на оптоволокне и “дроны-ждуны”, что привело к рекордному количеству столкновений с украинскими силами.
Россия масштабирует применение дронов в Донецкой области
Об этом в телеэфире сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.
По его словам, российские войска продолжают масштабировать использование беспилотников разных типов, в частности дронов на оптоволокне и так называемых дронов-ждунов. В то же время, украинские силы ведут активное противодействие таким средствам.
В полосе ответственности нашего 1-го корпуса «Азов», а это фактически Донбасса, одновременно может фиксироваться до двух тысяч дронов в воздухе. Речь идет только о беспилотниках, которые работают на частотах, ведь есть также дроны на оптоволокне и так называемые «дроны-ждуны». Противник пытается масштабировать и наращивать их количество, однако с нашей стороны ведется достаточно активное противодействие. Кроме того, благодаря отключению Starlink у противника история с теми же «Молниями» не зашла далеко вглубь нашей обороны.
