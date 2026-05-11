НГУ фіксує до 2 тис дронів РФ одночасно над Донеччиною

Про це у телеефірі повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Ми бачимо, що щільність застосування дронів зростає. Якщо порівнювати квартал року, можна говорити про суттєве збільшення застосування дронів з обох сторін. За неповні два роки підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання з виявлення та знищення дронів різних типів, зокрема Zala, Supercam, «Молнія» та інших, уже знищили понад 22 тисячі.

За його словами, російські війська продовжують масштабувати використання безпілотників різних типів, зокрема дронів на оптоволокні і так званих «дронів-ждунів». Водночас українські сили ведуть активну протидію таким засобам.

У смузі відповідальності нашого 1-го корпусу «Азов», а це фактично Донеччина, одночасно може фіксуватися до двох тисяч дронів у повітрі. Йдеться лише про ті безпілотники, які працюють на частотах, адже є також дрони на оптоволокні і так звані «дрони-ждуни». Противник намагається масштабувати й нарощувати їхню кількість, однак з нашого боку ведеться досить активна протидія. Крім того, завдяки відключенню Starlink у противника історія з тими ж «Молніями» не зайшла далеко вглиб нашої оборони.