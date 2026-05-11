НГУ фіксує до 2 тис дронів РФ одночасно над Донеччиною

Щільність застосування дронів на фронті суттєво зросла, а в смузі відповідальності 1-го корпусу «Азов» Національної гвардії на Донеччині одночасно можуть фіксувати до двох тисяч безпілотників у повітрі.
Головні тези:
- Щільність застосування дронів РФ на Донеччині суттєво зросла, українські сили фіксують до 2 тисяч безпілотників одночасно у повітрі.
- Війська РФ використовують різні типи дронів, включаючи безпілотники на оптоволокні та “дрони-ждуни”, на фронті зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень українських сил з російськими загарбниками.
Росія масштабує застосування дронів на Донеччині
Про це у телеефірі повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.
За його словами, російські війська продовжують масштабувати використання безпілотників різних типів, зокрема дронів на оптоволокні і так званих «дронів-ждунів». Водночас українські сили ведуть активну протидію таким засобам.
У смузі відповідальності нашого 1-го корпусу «Азов», а це фактично Донеччина, одночасно може фіксуватися до двох тисяч дронів у повітрі. Йдеться лише про ті безпілотники, які працюють на частотах, адже є також дрони на оптоволокні і так звані «дрони-ждуни». Противник намагається масштабувати й нарощувати їхню кількість, однак з нашого боку ведеться досить активна протидія. Крім того, завдяки відключенню Starlink у противника історія з тими ж «Молніями» не зайшла далеко вглиб нашої оборони.
