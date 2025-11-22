Ни одна мирная инициатива не может базироваться на капитуляции Украины — Науседа
Ни одна мирная инициатива не может базироваться на капитуляции Украины — Науседа

Науседа
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент Литвы Гитанас Науседа 22 ноября заявил, что ни одна мирная инициатива не может базироваться на капитуляции Украины, комментируя план США по завершению войны.

Главные тезисы

  • Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против капитуляции Украины и поддержал страну в борьбе за свободу.
  • Суверенитет, территориальная целостность Украины и международное право являются неприкосновенными принципами для президента Литвы.
  • Европейские лидеры обсудят американский "мирный план" по прекращению войны в Украине и поддержку Киева.

Науседа поддержал Украину: что известно

Об этом он написал в соцсети Х по итогам обсуждения 28-пунктного мирного плана с Президентом Владимиром Зеленским и лидерами Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8).

Никакая мирная инициатива не может основываться на капитуляции Украины. Мы полностью поддерживаем Президента Зеленского и Украину в их справедливой борьбе за свободу.

Гитанос Науседа

Президент Литвы

Президент Литвы

Литовский лидер подчеркнул, что суверенитет, территориальная целостность Украины и международное право "не подлежат обсуждению".

Мы солидарны с Украиной — ничего об Украине без Украины.

Лидеры Европейского Союза и крупнейших стран ЕС в эти выходные проведут на полях саммита стран «Группы двадцати» (G20) в Южной Африке отдельную встречу по Украине и обсудят американский «мирный план» и дальнейшие шаги в поддержку Киева.

Ранее американские медиа распространили информацию о том, что администрация Трампа проводила тайные консультации с Кремлем с целью разработки нового плана по прекращению войны в Украине.

Из публикации Axios стало известно, что план состоит из 28 пунктов и делится на четыре общие категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США с Россией и Украиной.

