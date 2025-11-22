Ни одна мирная инициатива не может базироваться на капитуляции Украины — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа 22 ноября заявил, что ни одна мирная инициатива не может базироваться на капитуляции Украины, комментируя план США по завершению войны.
Главные тезисы
- Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против капитуляции Украины и поддержал страну в борьбе за свободу.
- Суверенитет, территориальная целостность Украины и международное право являются неприкосновенными принципами для президента Литвы.
- Европейские лидеры обсудят американский "мирный план" по прекращению войны в Украине и поддержку Киева.
Науседа поддержал Украину: что известно
Об этом он написал в соцсети Х по итогам обсуждения 28-пунктного мирного плана с Президентом Владимиром Зеленским и лидерами Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8).
Литовский лидер подчеркнул, что суверенитет, территориальная целостность Украины и международное право "не подлежат обсуждению".
Мы солидарны с Украиной — ничего об Украине без Украины.
Spoke with @ZelenskyyUa and NB8 leaders on the “28-point peace plan.”— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 22, 2025
Any peace initiative must not be based on Ukraine’s capitulation. We fully support President Zelenskyy and Ukraine in their just struggle for freedom.
Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and…
Лидеры Европейского Союза и крупнейших стран ЕС в эти выходные проведут на полях саммита стран «Группы двадцати» (G20) в Южной Африке отдельную встречу по Украине и обсудят американский «мирный план» и дальнейшие шаги в поддержку Киева.
Из публикации Axios стало известно, что план состоит из 28 пунктов и делится на четыре общие категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США с Россией и Украиной.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-