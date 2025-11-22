Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України — Науседа
Категорія
Політика
Дата публікації

Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України — Науседа

Науседа
Джерело:  Укрінформ

Президент Литви Гітанас Науседа 22 листопада заявив, що жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України, коментуючи план США щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Президент Литви підтримав Україну в боротьбі за свободу та наголосив на недопустимості капітуляції України в рамках мирних ініціатив.
  • Європейські лідери обговорять американський "мирний план" щодо припинення війни в Україні та подальші кроки на підтримку Києва.
  • Суверенітет, територіальна цілісність України та міжнародне право є недоторканними принципами, які не підлягають обговоренню.

Науседа підтримав Україну: що відомо

Про це він написав у соцмережі Х за підсумками обговорення 28-пунктного мирного плану із Президентом Володимиром Зеленським та лідерами Нордично-Балтійської вісімки (NB8).

Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України. Ми повністю підтримуємо Президента Зеленського та Україну у їхній справедливій боротьбі за свободу.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

Литовський лідер наголосив, що суверенітет, територіальна цілісність України та міжнародне право «не підлягають обговоренню».

Ми солідарні з Україною — нічого про Україну без України.

Лідери Європейського Союзу та найбільших країн ЄС цими вихідними проведуть на полях саміту країн «Групи двадцяти» (G20) у Південній Африці окрему зустріч по Україні та обговорять американський «мирний план» і подальші кроки на підтримку Києва.

Раніше американські медіа поширили інформацію про те, що адміністрація Трампа проводила таємні консультації з Кремлем з метою розробки нового плану щодо припинення війни в Україні.

З публікації Axios стало відомо, що цей план складається із 28 пунктів та поділяється на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі, а також майбутні відносини США з Росією та Україною.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Литви Науседа підтримав ідею Макрона щодо введення західних військ в Україну
Науседа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Литви Науседа розробив для Європи план підтримки України
Науседа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Постріл у десятку". Науседа назвав найкращий спосіб зупинити Путіна
ЄС має можливість підкосити режим Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?