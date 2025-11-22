Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України — Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа 22 листопада заявив, що жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України, коментуючи план США щодо завершення війни.

Науседа підтримав Україну: що відомо

Про це він написав у соцмережі Х за підсумками обговорення 28-пунктного мирного плану із Президентом Володимиром Зеленським та лідерами Нордично-Балтійської вісімки (NB8).

Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України. Ми повністю підтримуємо Президента Зеленського та Україну у їхній справедливій боротьбі за свободу. Гітанас Науседа Президент Литви

Литовський лідер наголосив, що суверенітет, територіальна цілісність України та міжнародне право «не підлягають обговоренню».

Ми солідарні з Україною — нічого про Україну без України.

Spoke with @ZelenskyyUa and NB8 leaders on the “28-point peace plan.”



Any peace initiative must not be based on Ukraine’s capitulation. We fully support President Zelenskyy and Ukraine in their just struggle for freedom.



Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 22, 2025

Лідери Європейського Союзу та найбільших країн ЄС цими вихідними проведуть на полях саміту країн «Групи двадцяти» (G20) у Південній Африці окрему зустріч по Україні та обговорять американський «мирний план» і подальші кроки на підтримку Києва.

Раніше американські медіа поширили інформацію про те, що адміністрація Трампа проводила таємні консультації з Кремлем з метою розробки нового плану щодо припинення війни в Україні. Поширити

З публікації Axios стало відомо, що цей план складається із 28 пунктів та поділяється на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі, а також майбутні відносини США з Росією та Україною.