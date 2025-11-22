Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України — Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа 22 листопада заявив, що жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України, коментуючи план США щодо завершення війни.
Головні тези:
- Президент Литви підтримав Україну в боротьбі за свободу та наголосив на недопустимості капітуляції України в рамках мирних ініціатив.
- Європейські лідери обговорять американський "мирний план" щодо припинення війни в Україні та подальші кроки на підтримку Києва.
- Суверенітет, територіальна цілісність України та міжнародне право є недоторканними принципами, які не підлягають обговоренню.
Науседа підтримав Україну: що відомо
Про це він написав у соцмережі Х за підсумками обговорення 28-пунктного мирного плану із Президентом Володимиром Зеленським та лідерами Нордично-Балтійської вісімки (NB8).
Литовський лідер наголосив, що суверенітет, територіальна цілісність України та міжнародне право «не підлягають обговоренню».
Ми солідарні з Україною — нічого про Україну без України.
Spoke with @ZelenskyyUa and NB8 leaders on the “28-point peace plan.”— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 22, 2025
Any peace initiative must not be based on Ukraine’s capitulation. We fully support President Zelenskyy and Ukraine in their just struggle for freedom.
Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and…
Лідери Європейського Союзу та найбільших країн ЄС цими вихідними проведуть на полях саміту країн «Групи двадцяти» (G20) у Південній Африці окрему зустріч по Україні та обговорять американський «мирний план» і подальші кроки на підтримку Києва.
З публікації Axios стало відомо, що цей план складається із 28 пунктів та поділяється на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі, а також майбутні відносини США з Росією та Україною.
