Обострение на Ближнем Востоке. США и Франция выступили со срочными заявлениями

Официальные Вашингтон и Париж заявили, что обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвали стороны к “максимальной сдержанности”.
Главные тезисы
- США и Франция выступили со срочными заявлениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.
- Прогнозируется возможная атака Ирана на Израиль, которая может иметь серьезные последствия для региона.
- Вероятно, к нападению присоединится "Хезболла".
Запад внимательно наблюдает за развитием событий на Ближнем Востоке
Как сообщает Государственный департамент США, эта тема была главной во время разговора шефа французской дипломатии Стефана Сежурне и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Указано, что во время телефонных переговоров они поделились своим беспокойством по поводу роста напряженности на Ближнем и Среднем Востоке.
Кроме того, Блинкен и Сежурне призывают все стороны к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить любую региональную эскалацию, ведь она может иметь катастрофические последствия для стран региона.
Также американский и французский дипломаты просят стороны не прекращать поиск перспектив мира.
По их убеждению, первым шагом должно стать длительное прекращение огня в Газе.
Когда Иран может атаковать Израиль
Издание Axios узнало от своих инсайдеров, что уже 5 августа Иран может совершить атаку на Израиль.
Официальный Тегеран расценивает это как акт мести Тель-Авиву в ответ на ликвидацию главаря ХАМАС Исмаила Гании.
По предварительным данным, возможная атака иранских сил будет происходить по той же схеме, что и удар 13 апреля, однако все же будет иметь более серьезные масштабы.
Вполне возможно, что к нападению присоединится ливанская группировка "Хезболла".
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