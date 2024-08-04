Обострение на Ближнем Востоке. США и Франция выступили со срочными заявлениями
Категория
Мир
Дата публикации

Обострение на Ближнем Востоке. США и Франция выступили со срочными заявлениями

Госдеп США
США и Франция
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Официальные Вашингтон и Париж заявили, что обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвали стороны к “максимальной сдержанности”.

Главные тезисы

  • США и Франция выступили со срочными заявлениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.
  • Прогнозируется возможная атака Ирана на Израиль, которая может иметь серьезные последствия для региона.
  • Вероятно, к нападению присоединится "Хезболла".

Запад внимательно наблюдает за развитием событий на Ближнем Востоке

Как сообщает Государственный департамент США, эта тема была главной во время разговора шефа французской дипломатии Стефана Сежурне и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Указано, что во время телефонных переговоров они поделились своим беспокойством по поводу роста напряженности на Ближнем и Среднем Востоке.

Кроме того, Блинкен и Сежурне призывают все стороны к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить любую региональную эскалацию, ведь она может иметь катастрофические последствия для стран региона.

Также американский и французский дипломаты просят стороны не прекращать поиск перспектив мира.

По их убеждению, первым шагом должно стать длительное прекращение огня в Газе.

Когда Иран может атаковать Израиль

Издание Axios узнало от своих инсайдеров, что уже 5 августа Иран может совершить атаку на Израиль.

Официальный Тегеран расценивает это как акт мести Тель-Авиву в ответ на ликвидацию главаря ХАМАС Исмаила Гании.

По предварительным данным, возможная атака иранских сил будет происходить по той же схеме, что и удар 13 апреля, однако все же будет иметь более серьезные масштабы.

Вполне возможно, что к нападению присоединится ливанская группировка "Хезболла".

Команда Байдена взволнована тем, что в настоящее время может быть сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, защищавшую Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Гании происходит в контексте войны между Израилем и ХАМАС, которая вызвала антиизраильские настроения по всему региону.

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