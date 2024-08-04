Загострення на Близькому Сході. США та Франція виступили з терміновими заявами

Офіційні Вашингтон та Париж заявили, що стурбовані ескалацією ситуації на Близькому Сході і закликали сторони до "максимальної стриманості".

Захід уважно спостерігає за розвитком подій на Близькому Сході

Як повідомляє Державний департамент США, ця тема була у центрі розмови шефа французької дипломатії Стефана Сежурне і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Вказано, що під час телефонних переговорів вони поділилися своїм занепокоєнням щодо зростання напруженості на Близькому і Середньому Сході.

Окрім того, Блінкен та Сежурне закликати всі сторони до максимальної стриманості, щоб запобігти будь-якій регіональній ескалації, адже вона може мати катастрофічні наслідки для країн регіону.

Також американський та французький дипломати просять сторони не припиняти пошук перспектив миру.

На їхнє переконання, першим крок має стати тривале припинення вогню в Газі.

Коли Іран може атакувати Ізраїль

Видання Axios дізналося від своїх інсайдерів, що уже 5 серпня Іран може здійснити атаку на Ізраїль.

Офіційний Тегеран розцінює це як акти помсти Тель-Авіву у відповідь на ліквідацію ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії.

За попередніми даними, можлива атака іранських сил буде відбуватися за тією ж схемою, що і удар 13 квітня, однак все ж матиме серйозніші масштаби.

Цілком можливо, що до нападу приєднається ліванське угруповання "Хезболла".