Обострение ситуации на Ближнем Востоке — в Пентагоне отреагировали

Глава Минобороны США Ллойд Остин оценил вероятность начала войны на Ближнем Востоке на фоне последних событий в регионе.

Как глава Пентагона комментирует сложившуюся ситуацию

По убеждению Остина, по состоянию на сегодняшний день масштабная война не является неизбежной, однако власти США готовы к любому развитию событий в будущем.

Глава Минобороны США публично пообещал: в случае нападения на Израиль — Штаты помогут его защитить.

Я не думаю, что война неизбежна. Я этого не исключаю. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии, — заявил Ллойд Остин журналистам во время визита на Филиппины. Поделиться

Он также признал, что события, которые разворачиваются вдоль северной границы Израиля, не могут не вызывать беспокойства.

Несмотря на это, глава Пентагона пообещал сделать все возможное, чтобы это не переросло в более широкий конфликт по всему региону.

Если на Израиль нападут, мы, безусловно, поможем защитить Израиль, но приоритетом станет деэскалация напряженности, — подчеркнул Остин. Поделиться

В Евросоюзе прокомментировали убийство главаря ХАМАС

Несмотря на то, что лидеры ЕС до сих пор публично не отреагировали на новость об убийстве в Тегеране вожака ХАМАС Исмаила Гании, один из чиновников в блоке заявил журналистам, что в настоящее время появилась угроза эскалации.

روابط عمومی کل سپاه: آقای دکتر #اسماعیل_هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند pic.twitter.com/sYjJPv5YXU — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 31, 2024

Кроме того, инсайдер напомнил об убийстве командира "Хезболлы" Фуада Шукура в Бейруте и недавних ударах по порту Ходейда в Йемене, где Израиль атаковал объекты хуситов.

Все это является четким предупреждением Тегерану и всем его марионеткам на Ближнем Востоке, что Израиль не боится наносить по ним дальнейшие смертоносные удары, если они будут продолжать бросать ему вызов, — заявил чиновник. Поделиться

По его мнению, это увеличивает риски очень опасной эскалации.