Обострение ситуации на Ближнем Востоке — в Пентагоне отреагировали

Глава Минобороны США Ллойд Остин оценил вероятность начала войны на Ближнем Востоке на фоне последних событий в регионе.
Главные тезисы
- Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что масштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать.
- Высокопоставленное должностное лицо из Евросоюза предупреждает о возможной эскалации конфликта после ликвидации главаря ХАМАС.
- Возрастающие риски обострения конфликта на Ближнем Востоке требуют внимания и вмешательства международного сообщества.
Как глава Пентагона комментирует сложившуюся ситуацию
По убеждению Остина, по состоянию на сегодняшний день масштабная война не является неизбежной, однако власти США готовы к любому развитию событий в будущем.
Глава Минобороны США публично пообещал: в случае нападения на Израиль — Штаты помогут его защитить.
Он также признал, что события, которые разворачиваются вдоль северной границы Израиля, не могут не вызывать беспокойства.
Несмотря на это, глава Пентагона пообещал сделать все возможное, чтобы это не переросло в более широкий конфликт по всему региону.
В Евросоюзе прокомментировали убийство главаря ХАМАС
Несмотря на то, что лидеры ЕС до сих пор публично не отреагировали на новость об убийстве в Тегеране вожака ХАМАС Исмаила Гании, один из чиновников в блоке заявил журналистам, что в настоящее время появилась угроза эскалации.
Кроме того, инсайдер напомнил об убийстве командира "Хезболлы" Фуада Шукура в Бейруте и недавних ударах по порту Ходейда в Йемене, где Израиль атаковал объекты хуситов.
По его мнению, это увеличивает риски очень опасной эскалации.
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