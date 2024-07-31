Загострення ситуації на Близькому Сході — у Пентагоні відреагували
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Загострення ситуації на Близькому Сході — у Пентагоні відреагували

Ллойд Остін
Джерело:  Reuters

Очільник Міноборони США Ллойд Остін оцінив ймовірність початку війни на Близькому Сході на тлі останніх подій у регіоні.

Головні тези:

  • Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що масштабна війна на Близькому Сході не є неминучою.
  • Високопосадовець з Євросоюзу попереджає про можливу ескалацію конфлікту після ліквідації ватажка ХАМАС.
  • Зростаючі ризики загострення конфлікту на Близькому Сході вимагають уваги та втручання міжнародної спільноти.

Як очільник Пентагону коментує ситуацію, що склалася

На переконання Остіна, станом на сьогодні масштабна війна не є неминучою, однак влада США готова до будь-якого розвитку подій у майбутньому.

Глава Міноборони США публічно пообіцяв: у разі нападу на Ізраїль — Штати допоможуть його захистити.

Я не думаю, що війна неминуча. Я цього не відкидаю. Я думаю, що завжди є місце і можливості для дипломатії, — заявив Ллойд Остін журналістам під час візиту на Філіппіни.

Він також визнав, що події, які розгортаються вздовж північного кордону Ізраїлю не можуть не викликати занепокоєння.

Попри це, глава Пентагону пообіцяв зробити все можливе, щоб це не переросло в ширший конфлікт в усьому регіоні.

Якщо на Ізраїль нападуть, ми, безумовно, допоможемо захистити Ізраїль, але пріоритетом буде деескалація напруженості, — наголосив Остін.

У Євросоюзі прокоментували вбивство ватажка ХАМАС

Попри те, що лідери ЄС досі публічно не відреагували публічно на новину про вбивство в Тегерані ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії, один з високопосадовців у блоці заявив журналістам, що наразі з'явилася загроза ескалації.

Окрім того, інсайдер нагадав про вбивство командира "Хезболли" Фуада Шукура в Бейруті і нещодавні удари по порту Ходейда в Ємені, де Ізраїль атакував об’єкти хуситів.

Все це є чітким попередженням Тегерану і всім його маріонеткам на Близькому Сході, що Ізраїль не боїться завдавати по них подальші смертоносні удари, якщо вони будуть продовжувати кидати йому виклик, — заявив високопосадовець.

На його переконання, це збільшує ризики дуже небезпечної ескалації.

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