Огненный "апокалипсис" в Гонконге — количество жертв резко возросло

Пожар в Гонконге, который является самым большим за 17 лет, уже унес жизни 36 человек. Кроме того, почти 300 человек числятся пропавшими без вести.
Главные тезисы
- По результатам большого пожара в Гонконге погибли 36 человек, и более 270 пропали без вести.
- Очаг возгорания – жилой комплекс, где проживает множество людей.
Более 30 человек погибли в пожаре в Гонконге
Об этом сообщил глава администрации Гонконга Джон Ли.
Во время пресс-конференции он рассказал, что в результате пожара в районе Тай По погибли 36 человек, по меньшей мере 279 человек числятся пропавшими без вести.
Ли также сообщил, что 29 человек находятся в больнице, семеро из них в критическом состоянии.
Джон Ли также сообщил, что для борьбы с огнем было задействовано более 800 пожарных, а также 140 пожарных машин. Он добавил, что из всех ранее горевших зданий сейчас три уже не имеют никаких признаков пожара.
26 ноября около 15:00 жилой комплекс "Ван Фук Корт" в районе Тай По охватил пожар. Комплекс насчитывает 2000 квартир, в которых проживает около 4600 человек.
Власти присвоили пожару самый высокий, пятый уровень опасности. Она возникла в результате воспламенения бамбуковых строительных лесов и сетки, которыми были окружены здания во время реновации.
В последний раз пожар пятой степени в Гонконге произошел 17 лет назад. В 2008 году в здании Cornwall Court в деловом районе Монг-Кок произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-