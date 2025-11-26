Огненный "апокалипсис" в Гонконге — количество жертв резко возросло

Пожар в Гонконге, который является самым большим за 17 лет, уже унес жизни 36 человек. Кроме того, почти 300 человек числятся пропавшими без вести.

Более 30 человек погибли в пожаре в Гонконге

Об этом сообщил глава администрации Гонконга Джон Ли.

Во время пресс-конференции он рассказал, что в результате пожара в районе Тай По погибли 36 человек, по меньшей мере 279 человек числятся пропавшими без вести.

Ли также сообщил, что 29 человек находятся в больнице, семеро из них в критическом состоянии.

Глава администрации Гонконга отметил, что пожар постепенно удается взять под контроль. Он привел слова директора пожарной службы, заверившего, что ресурсов и персонала для тушения достаточно. Поделиться

Джон Ли также сообщил, что для борьбы с огнем было задействовано более 800 пожарных, а также 140 пожарных машин. Он добавил, что из всех ранее горевших зданий сейчас три уже не имеют никаких признаков пожара.

26 ноября около 15:00 жилой комплекс "Ван Фук Корт" в районе Тай По охватил пожар. Комплекс насчитывает 2000 квартир, в которых проживает около 4600 человек.

Власти присвоили пожару самый высокий, пятый уровень опасности. Она возникла в результате воспламенения бамбуковых строительных лесов и сетки, которыми были окружены здания во время реновации.

В последний раз пожар пятой степени в Гонконге произошел 17 лет назад. В 2008 году в здании Cornwall Court в деловом районе Монг-Кок произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека.