Вогняний "апокаліпсис" у Гонконзі — кількість жертв різко зросла

Пожежа в Гонконзі, яка є найбільшою за 17 років, вже забрала життя 36 осіб. Крім того, майже 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Понад 30 людей загинули у пожежі в Гонконзі

Про це повідомив глава адміністрації Гонконгу Джон Лі.

Під час прес-конференції він розповів, що в результаті пожежі у районі Тай По загинули 36 осіб, щонайменше 279 осіб вважаються зниклими безвісти.

Лі також повідомив, що 29 осіб перебувають у лікарні, семеро з них у критичному стані.

Глава адміністрації Гонконгу зазначив, що пожежу поступово вдається взяти під контроль. Він навів слова директора пожежної служби, який запевнив, що ресурсів і персоналу для гасіння достатньо. Поширити

Джон Лі також повідомив, що для боротьби з вогнем було задіяно понад 800 пожежників, а також 140 пожежних машин. Він додав, що з усіх будівель, які раніше горіли, наразі три вже не мають жодних ознак пожежі.

26 листопада, близько 15:00 житловий комплекс "Ван Фук Корт" у районі Тай По охопила пожежа. Комплекс налічує 2000 квартир, в яких проживає близько 4600 осіб.

Влада присвоїла пожежі найвищий, п'ятий рівень небезпеки. Вона виникла внаслідок займання бамбукових будівельних лісів та сітки, якими були оточені будівлі на час реновації.

Востаннє пожежа п'ятого ступеня в Гонконзі сталася 17 років тому. 2008 року в будівлі Cornwall Court в діловому районі Монг-Кок сталася пожежа, в результаті якої загинуло чотири людини.