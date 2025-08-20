"Огромный вызов". В Германии паникуют из-за решения касательно Украины

Уполномоченный Бундестага по вооруженным силам Хеннинг Отте озвучил предупреждение о потенциальной перегрузке Бундесвера, если Германия все-таки направит свои войска в Украину в рамках новой мирной миссии.

В Германии боятся нагрузки на свою армию

Хеннинг Отте предостерегает от перегрузки Бундесвера потенциальной миротворческой миссией в Украине.

Одного не должно произойти: принятие все новых и новых миссий без укрепления кадровой базы, — предупредил он.

Отте официально подтвердил, что когда его страна примет участие в обеспечении безопасности Украины, речь будет идти о бригаде численностью около 5 000 солдат.

Это станет огромным вызовом для Бундесвера, — подчеркнул Хеннинг Отте.

Что интересно, шеф немецкой дипломатии Иоганн Вадефуль ранее отверг потенциальное развертывание войск страны в рамках миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

Однако недавно стало известно, что официальный Брюссель обсудит план введения британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения.

Сейчас около 10 стран готовы предоставить своих военных.