"Огромный вызов". В Германии паникуют из-за решения касательно Украины

Уполномоченный Бундестага по вооруженным силам Хеннинг Отте озвучил предупреждение о потенциальной перегрузке Бундесвера, если Германия все-таки направит свои войска в Украину в рамках новой мирной миссии.
Главные тезисы
- Официальный Брюссель рассматривает план введения британских и французских войск в Украину.
- Около 10 стран готовы предоставить своих военных для защиты Украины.
В Германии боятся нагрузки на свою армию
Хеннинг Отте предостерегает от перегрузки Бундесвера потенциальной миротворческой миссией в Украине.
Отте официально подтвердил, что когда его страна примет участие в обеспечении безопасности Украины, речь будет идти о бригаде численностью около 5 000 солдат.
Что интересно, шеф немецкой дипломатии Иоганн Вадефуль ранее отверг потенциальное развертывание войск страны в рамках миротворческой миссии в Украине после завершения войны.
Однако недавно стало известно, что официальный Брюссель обсудит план введения британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения.
Сейчас около 10 стран готовы предоставить своих военных.
