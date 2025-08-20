"Величезний виклик". У Німеччині панікують через рішення щодо України

Уповноважений Бундестагу у справах збройних сил Хеннінг Отте озвучив попередження щодо потенційного перевантаження Бундесверу, якщо Німеччина все-таки направить свої війська в Україну у межах нової мирної місії.

У Німеччині бояться навантаження на свою армію

Хеннінг Отте застерігає від перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні.

Одного не повинно статися: прийняття все нових і нових місій без зміцнення кадрової бази, — попередив він. Поширити

Отте офіційно підтвердив, що коли його країна візьме участь у гарантуванні безпеки України, то буде йтися про бригаду чисельністю близько 5 000 солдатів.

Це стане величезним викликом для Бундесверу, — наголосив Хеннінг Отте. Поширити

Що цікаво, шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль раніше відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.

Однак нещодавно стало відомо, що офіційний Брюссель обговорить план введення британських і французьких військ в Україну у межах мирної угоди.

Стано на зараз близько 10 країн готові надати своїх військових.