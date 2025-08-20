"Величезний виклик". У Німеччині панікують через рішення щодо України

Уповноважений Бундестагу у справах збройних сил Хеннінг Отте озвучив попередження щодо потенційного перевантаження Бундесверу, якщо Німеччина все-таки направить свої війська в Україну у межах нової мирної місії.
Головні тези:
- Офіційний Брюссель розглядає план введення британських і французьких військ в Україну.
- Близько 10 країн готові надати своїх військових для захисту України.
У Німеччині бояться навантаження на свою армію
Хеннінг Отте застерігає від перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні.
Отте офіційно підтвердив, що коли його країна візьме участь у гарантуванні безпеки України, то буде йтися про бригаду чисельністю близько 5 000 солдатів.
Що цікаво, шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль раніше відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.
Однак нещодавно стало відомо, що офіційний Брюссель обговорить план введення британських і французьких військ в Україну у межах мирної угоди.
Стано на зараз близько 10 країн готові надати своїх військових.
