"Окончание войны навсегда". Зеленский обсудил с Шольцом вопросы безопасности

Европе и Украине нужно не временное прекращение огня, а окончание войны навсегда.
Главные тезисы
- Украине и Европе необходимо окончание войны навсегда, не просто временное прекращение огня.
- Зеленский подчеркнул стремление к устойчивому миру и безопасному будущему для людей в ходе обсуждения вопросов безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
- Зеленский выразил надежду на единство Европы вокруг Украины и акцентировал важность лидерства США для достижения окончания войны.
Зеленский говорил с Шольцом: что известно
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х после телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
Зеленский отметил, что Европа и Украина стремятся к устойчивому миру.
Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временное прекращение огня, а окончание войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого вполне реально добиться.
Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2025
Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не…
Он подчеркнул, что Украина всегда будет помнить, какой вклад внесла Германия в укрепление воздушного щита и самое главное в защиту тысяч людей.
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