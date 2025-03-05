"Окончание войны навсегда". Зеленский обсудил с Шольцом вопросы безопасности
Категория
Украина
Дата публикации

"Окончание войны навсегда". Зеленский обсудил с Шольцом вопросы безопасности

Владимир Зеленский
Зеленский
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Европе и Украине нужно не временное прекращение огня, а окончание войны навсегда.

Главные тезисы

  • Украине и Европе необходимо окончание войны навсегда, не просто временное прекращение огня.
  • Зеленский подчеркнул стремление к устойчивому миру и безопасному будущему для людей в ходе обсуждения вопросов безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
  • Зеленский выразил надежду на единство Европы вокруг Украины и акцентировал важность лидерства США для достижения окончания войны.

Зеленский говорил с Шольцом: что известно

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х после телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Откровенный диалог по многим вопросам и нашему видению будущей архитектуры безопасности. Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что Европа и Украина стремятся к устойчивому миру.

Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временное прекращение огня, а окончание войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого вполне реально добиться.

Он подчеркнул, что Украина всегда будет помнить, какой вклад внесла Германия в укрепление воздушного щита и самое главное в защиту тысяч людей.

Видим, как можно увеличить взаимодействие в этом направлении. Будем работать. Спасибо за поддержку.

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