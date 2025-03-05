"Окончание войны навсегда". Зеленский обсудил с Шольцом вопросы безопасности

Европе и Украине нужно не временное прекращение огня, а окончание войны навсегда.

Зеленский говорил с Шольцом: что известно

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х после телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Откровенный диалог по многим вопросам и нашему видению будущей архитектуры безопасности. Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что Европа и Украина стремятся к устойчивому миру.

Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временное прекращение огня, а окончание войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого вполне реально добиться.

Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки.



Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2025

Он подчеркнул, что Украина всегда будет помнить, какой вклад внесла Германия в укрепление воздушного щита и самое главное в защиту тысяч людей.