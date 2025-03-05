"Закінчення війни назавжди". Зеленський обговорив з Шольцом безпекові питання
Категорія
Україна
Дата публікації

"Закінчення війни назавжди". Зеленський обговорив з Шольцом безпекові питання

Володимир Зеленський
Зеленський

Європі та Україні потрібне не тимчасове припинення вогню, а закінчення війни назавжди.

Головні тези:

  • Україні та Європі потрібне закінчення війни назавжди.
  • Президент України Володимир Зеленський обговорив безпекові питання з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
  • Зеленський наголосив на прагненні до сталого миру та безпечного майбутнього для людей.

Зеленський говорив з Шольцом: що відомо

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х після телефонної розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки. Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що Європа і Україна прагнуть сталого миру.

Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти.

Він наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме, який внесок зробила Німеччина у зміцнення повітряного щита і найголовніше — у захист тисяч людей.

Бачимо, як можна збільшити взаємодію в цьому напрямі. Будемо працювати. Дякую за підтримку.

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