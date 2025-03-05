"Закінчення війни назавжди". Зеленський обговорив з Шольцом безпекові питання

Європі та Україні потрібне не тимчасове припинення вогню, а закінчення війни назавжди.

Зеленський говорив з Шольцом: що відомо

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х після телефонної розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки. Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що Європа і Україна прагнуть сталого миру.

Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти.

Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки.



Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2025

Він наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме, який внесок зробила Німеччина у зміцнення повітряного щита і найголовніше — у захист тисяч людей.