"Закінчення війни назавжди". Зеленський обговорив з Шольцом безпекові питання

Європі та Україні потрібне не тимчасове припинення вогню, а закінчення війни назавжди.
Головні тези:
- Україні та Європі потрібне закінчення війни назавжди.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив безпекові питання з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
- Зеленський наголосив на прагненні до сталого миру та безпечного майбутнього для людей.
Зеленський говорив з Шольцом: що відомо
Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х після телефонної розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
Зеленський зазначив, що Європа і Україна прагнуть сталого миру.
Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти.
Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2025
Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не…
Він наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме, який внесок зробила Німеччина у зміцнення повітряного щита і найголовніше — у захист тисяч людей.
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