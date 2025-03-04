"Україна готова". Зеленський звернувся до США після конфлікту в Білому домі

4 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна готова підписати угоду про мінерали з командою президента США Дональда Трампа в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Зеленський зробив крок для примирення з Трампом

На переконання українського лідера, підписання угоди про надра дасть можливість зміцнити безпеку та наблизить Україну до надійних безпекових гарантій.

Що стосується завершення війни, то тут Київ також налаштований серйозно.

Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури — і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, після цього він та його команда налаштовані дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду.

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На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність Штатам за допомогу у збереженні суверенітету та незалежності.

Він також додав, що Україна пам’ятає “переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні “джавеліни”.