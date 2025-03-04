"Украина готова". Зеленский обратился к США после конфликта в Белом доме

4 марта глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина готова подписать соглашение о минералах с командой президента США Дональда Трампа в любое время и в любом удобном формате.
Главные тезисы
- Украина настроена серьезно в вопросе завершения войны.
- Зеленский выразил благодарность США за помощь в сохранении суверенитета и независимости Украины.
Зеленский сделал шаг для примирения с Трампом
По убеждению украинского лидера, подписание соглашения о недрах позволит укрепить безопасность и приблизит Украину к надежным гарантиям безопасности.
Что касается завершения войны, то здесь Киев также настроен серьезно.
По словам главы государства, после этого он и его команда настроены очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении.
На этом фоне Владимир Зеленский поблагодарил Штаты за помощь в сохранении суверенитета и независимости.
Он также добавил, что Украина помнит "переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "джавелины".
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