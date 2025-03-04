"Украина готова". Зеленский обратился к США после конфликта в Белом доме
Категория
Политика
Дата публикации

"Украина готова". Зеленский обратился к США после конфликта в Белом доме

Владимир Зеленский
Зеленский сделал шаг для примирения с Трампом
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4 марта глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина готова подписать соглашение о минералах с командой президента США Дональда Трампа в любое время и в любом удобном формате.

Главные тезисы

  • Украина настроена серьезно в вопросе завершения войны.
  • Зеленский выразил благодарность США за помощь в сохранении суверенитета и независимости Украины.

Зеленский сделал шаг для примирения с Трампом

По убеждению украинского лидера, подписание соглашения о недрах позволит укрепить безопасность и приблизит Украину к надежным гарантиям безопасности.

Что касается завершения войны, то здесь Киев также настроен серьезно.

Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, после этого он и его команда настроены очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении.

Фото: скриншот

На этом фоне Владимир Зеленский поблагодарил Штаты за помощь в сохранении суверенитета и независимости.

Он также добавил, что Украина помнит "переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "джавелины".

Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными, — подчеркнул Зеленский.

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