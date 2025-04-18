Окончание войны РФ против Украины. Трамп назвал условие выхода США из переговоров
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Политика
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Окончание войны РФ против Украины. Трамп назвал условие выхода США из переговоров

Трамп
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Источник:  online.ua

США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны России против Украины. Это произойдет, если одна из сторон будет препятствовать миру.

Главные тезисы

  • Трамп назвал условие выхода США из переговоров по войне РФ против Украины в случае препятствия достижению мира одной из сторон.
  • Американская администрация подчеркнула необходимость скорейшего завершения жестокой битвы в Украине.
  • США готовы остановить участие в переговорах, если одна из сторон создаст серьезные препятствия для достижения мирного соглашения.

Трамп назвал условие выхода США из переговоров по войне РФ против Украины

Американского лидера попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США выйдут из переговорного процесса по Украине, если в ближайшие дни не будет признаков того, что соглашение между Киевом и Москвой возможно в ближайшие недели.

Точных терминов нет, но мы хотим сделать это быстро.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, 2,5 тысяч человек погибают еженедельно в жестокой битве. Потому США "в идеале" собираются это остановить.

Если по какой-то причине одна из сторон создает серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы дураки, вы ужасные люди", — и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет. Марко (госсекретарь Марко Рубио — ред.) прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы все закончилось.

Он также добавил, что каждый день гибнет много людей, пока "кто-то продолжает играть в игры". И США не собираются это сейчас.

В то же время, Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" решить такую проблему. И он был "не желал говорить" о выходе США из мирных переговоров.

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