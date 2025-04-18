Закінчення війни РФ проти України. Трамп назвав умову виходу США з переговорів
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Політика
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Закінчення війни РФ проти України. Трамп назвав умову виходу США з переговорів

Трамп
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Джерело:  online.ua

США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру.

Головні тези:

  • Умовою виходу США з переговорів щодо війни РФ проти України є перешкоджання у досягненні миру однією зі сторін.
  • У разі невдалої спроби досягнення угоди між Україною та Росією США можуть вийти з переговорного процесу.

Трамп назвав умову виходу США з переговорів щодо війни РФ проти України

Американського лідера попросили прокоментувати заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США вийдуть із переговорного процесу щодо України, якщо найближчими днями не буде ознак того, що угода між Києвом і Москвою можлива в найближчі тижні.

Точних термінів немає, але ми хочемо зробити це швидко. Йдеться про життя. Люди помирають.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, 2,5 тисячі людей гинуть щотижня в жорстокій битві. Тому США "в ідеалі" збираються це зупинити.

Якщо з якоїсь причини одна зі сторін створює серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", — і відмовимося від усього. Але, сподіваємося, до цього не дійде. Марко (держсекретар Марко Рубіо — ред.) має рацію, коли каже, що ми хочемо, щоб усе закінчилося.

Він також додав, що щодня гине багато людей, поки "хтось продовжує грати в ігри". І США не збираються це тепер.

Водночас Трамп зазначив, що є "хороші шанси" розв'язати таку проблему. І він був "не хотів говорити" про вихід США з мирних переговорів.

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