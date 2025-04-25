Окончание войны России против Украины. В Германии жестко раскритиковали "мирный план" Трампа

ХДС отверг "мирный план" Трампа

Политики партии "Христианско-демократический союз Германии", которую возглавляет будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, подвергли резкой критике "мирный план" президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

По данным издания, идея Трампа навязать "мир" Украине заставляет будущего канцлера действовать, хотя он еще не вступил в должность.

Мерц, как пишут журналисты, отдает себе отчет, что скоро станет ключевым игроком на международной арене по вопросу Украины. В случае если США откажутся от поддержки страны, Германии придется поставлять еще большее вооружение Киеву, чтобы компенсировать потери.

Отмечено, что однопартийцы Мерца четко дали понять, что новое правительство останется на стороне Украины, несмотря на давление Трампа.

Навязанный Украине мир противоречит интересам Германии. Он поощрит Россию безнаказанно нападать на другие страны. Это будет стимулом для деспотов по всему миру к использованию войн для отвлечения внимания от внутренних проблем. И это вызовет потоки беженцев, от которых особенно пострадает Германия, — предупредил представитель ХДС/ХСС по внешней политике Юрген Гардт.

Он сослался на прогнозы о том, что примерно 5-8 миллионов украинцев будут вынуждены покинуть свою страну из-за страха, что под российской оккупацией подвергнутся пыткам, принудительному труду и похищению их детей.

Не может быть справедливого мира без участия и согласия Украины. Поделиться

Его позицию разделяет парламентский управляющий фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай, который подчеркнул, что именно Украина должна оценить предложения о возможном прекращении огня или даже мира.