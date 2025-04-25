Закінчення війни Росії проти України. У Німеччині жорстко розкритикували "мирний план" Трампа

ХДС відкинув “мирний план” Трампа

Політики партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини", яку очолює майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, різко розкритикували "мирний план" президента США Дональда Трампа щодо України.

За даними видання, ідея Трампа нав'язати "мир" Україні змушує майбутнього канцлера діяти, хоча він ще не вступив на посаду.

Мерц, як пишуть журналісти, усвідомлює, що скоро стане ключовим гравцем на міжнародній арені з питання України. У разі, якщо США відмовляться від підтримки країни, Німеччині доведеться постачати ще більше озброєння Києву, щоб компенсувати втрати.

Зазначено, що однопартійці Мерца чітко дали зрозуміти, що новий уряд залишиться на боці України, попри тиск Трампа.

Нав'язаний Україні мир суперечить інтересам Німеччини. Він заохотить Росію безкарно нападати на інші країни. Це буде стимулом для деспотів по всьому світу до використання воєн для відволікання уваги від внутрішніх проблем. І це викличе потоки біженців, від яких особливо постраждає Німеччина, — попередив представник ХДС/ХСС із зовнішньої політики Юрген Гардт.

Він послався на прогнози про те, що приблизно 5-8 мільйонів українців будуть змушені покинути свою країну через страх, що під російською окупацією піддадуться тортурам, примусовій праці та викраденню їхніх дітей.

Не може бути справедливого миру без участі та згоди України. Поширити

Його позицію поділяє парламентський управитель фракції ХДС/ХСС Торстен Фрай, який наголосив, що саме Україна має оцінити пропозиції щодо можливого припинення вогню або навіть миру.