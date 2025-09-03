"Он должен принять решение". Трамп анонсировал новый разговор с Путиным насчет Украины

Российский диктатор Владимир Путин должен принять решение в контексте войны против Украины. Если она не понравится США, будут последствия.
Главные тезисы
- Президент Трамп призывает Путина принять важное решение в контексте войны против Украины.
- Трамп предупреждает о возможных последствиях для России, зависящих от принятого Путиным решения.
Трамп анонсирует разговор с Путиным и новые решения по Украине
Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.
Трамп в ответ на вопрос о заявлении для Путина отметил, что у него нет ни одного послания главе Кремля.
Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо доволен, либо нет. Если нет — будут последствия.
Также Трамп пообещал поговорить с Путиным об Украине через несколько дней.
Он также заявил, что россияне продвигаются на дюйма в Украине, забрасывая все бомбами и убивая всех.
REPORTER: "There's no action [on Russia] since you took your office..."@POTUS: "Would you say that putting secondary sanctions on India... That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase two yet or phase three." pic.twitter.com/K8HAH9VyVu— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 3, 2025
Когда польский репортер спросил Трампа спросили, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не предпринимал никаких действий.
