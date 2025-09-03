"Он должен принять решение". Трамп анонсировал новый разговор с Путиным насчет Украины
"Он должен принять решение". Трамп анонсировал новый разговор с Путиным насчет Украины

Трамп
Российский диктатор Владимир Путин должен принять решение в контексте войны против Украины. Если она не понравится США, будут последствия.

Главные тезисы

  • Президент Трамп призывает Путина принять важное решение в контексте войны против Украины.
  • Трамп предупреждает о возможных последствиях для России, зависящих от принятого Путиным решения.

Трамп анонсирует разговор с Путиным и новые решения по Украине

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

Трамп в ответ на вопрос о заявлении для Путина отметил, что у него нет ни одного послания главе Кремля.

Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо доволен, либо нет. Если нет — будут последствия.

Также Трамп пообещал поговорить с Путиным об Украине через несколько дней.

Я поговорю с Путиным через несколько дней. Я буду знать, что произойдет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также заявил, что россияне продвигаются на дюйма в Украине, забрасывая все бомбами и убивая всех.

Когда польский репортер спросил Трампа спросили, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не предпринимал никаких действий.

Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая, это никаких действий не предприняло? Это стоит России в сотни миллиардов долларов. И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы. Но когда вы говорите, что никаких действий не предпринималось, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Ибо, если вы помните, две недели тому назад я это сделал. Я сказал, что если Индия купит, у Индии будут большие проблемы. И это произошло. Не рассказывайте мне об этом.

