"Он должен принять решение". Трамп анонсировал новый разговор с Путиным насчет Украины

Российский диктатор Владимир Путин должен принять решение в контексте войны против Украины. Если она не понравится США, будут последствия.

Трамп анонсирует разговор с Путиным и новые решения по Украине

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

Трамп в ответ на вопрос о заявлении для Путина отметил, что у него нет ни одного послания главе Кремля.

Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо доволен, либо нет. Если нет — будут последствия.

Также Трамп пообещал поговорить с Путиным об Украине через несколько дней.

Я поговорю с Путиным через несколько дней. Я буду знать, что произойдет. Дональд Трамп Президент США

Он также заявил, что россияне продвигаются на дюйма в Украине, забрасывая все бомбами и убивая всех.

REPORTER: "There's no action [on Russia] since you took your office..."@POTUS: "Would you say that putting secondary sanctions on India... That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase two yet or phase three." pic.twitter.com/K8HAH9VyVu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 3, 2025

Когда польский репортер спросил Трампа спросили, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не предпринимал никаких действий.