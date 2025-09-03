"Він має ухвалити рішення". Трамп анонсував нову розмову з Путіним щодо України

Російський диктатор Володимир Путін має ухвалити рішення в контексті війни проти України. Якщо воно не сподобається США, будуть наслідки.

Трамп анонсує розмову з Путіним і нові рішення щодо України

Про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Трамп у відповідь на запитання про заяву для Путіна зазначив, що у нього немає жодного послання для голови Кремля.

Він знає мою позицію. Він має ухвалити рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні — будуть наслідки.

Також Трамп пообіцяв поговорити з Путіним про Україну через кілька днів.

Я поговорю з Путіним за кілька днів. Я знатиму, що станеться. Дональд Трамп Президент США

Він також заявив, що росіяни просуваються на дюйми в Україні, закидуючи все бомбами та вбиваючи усіх.

REPORTER: "There's no action [on Russia] since you took your office..."@POTUS: "Would you say that putting secondary sanctions on India... That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase two yet or phase three." pic.twitter.com/K8HAH9VyVu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 3, 2025

Коли польський репортер запитав у Трампа запитали, чому він багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вживав жодних дій.