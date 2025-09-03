"Він має ухвалити рішення". Трамп анонсував нову розмову з Путіним щодо України
"Він має ухвалити рішення". Трамп анонсував нову розмову з Путіним щодо України

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін має ухвалити рішення в контексті війни проти України. Якщо воно не сподобається США, будуть наслідки.

Головні тези:

  • Президент Трамп анонсував нову розмову з Путіним щодо війни РФ проти України.
  • Трамп попереджає, що ухвалене рішення від Путіна має наслідки для Росії.

Трамп анонсує розмову з Путіним і нові рішення щодо України

Про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Трамп у відповідь на запитання про заяву для Путіна зазначив, що у нього немає жодного послання для голови Кремля.

Він знає мою позицію. Він має ухвалити рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні — будуть наслідки.

Також Трамп пообіцяв поговорити з Путіним про Україну через кілька днів.

Я поговорю з Путіним за кілька днів. Я знатиму, що станеться.

Він також заявив, що росіяни просуваються на дюйми в Україні, закидуючи все бомбами та вбиваючи усіх.

Коли польський репортер запитав у Трампа запитали, чому він багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вживав жодних дій.

Звідки ви знаєте, що жодних дій не було? Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю, — це жодних дій не було? Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. І я ще не завершив ні другу, ні третю фази. Але коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я це зробив. Я сказав, що якщо Індія купить, в Індії будуть великі проблеми. І саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це.

