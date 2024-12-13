Он не приедет. Си Цзиньпин неожиданно отверг предложение Трампа

Как удалось узнать журналистам, глава Китая Си Цзиньпин решил не посещать инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа, хотя последний лично пригласил на событие китайского лидера.

Си Цзиньпин не планирует публично поддержать Трампа

Согласно данным инсайдеров, глава КНР не приедет в Вашингтон в следующем месяце как гость на инаугурацию Трампа.

Несмотря на это, утверждается, посол Китая в США и его супруга будут присутствовать на мероприятии 20 января. Что важно понимать, это стандартная практика.

По словам инсайдера, также существует вероятность того, что к ним могут присоединиться другие официальные лица из Пекина.

Официальные лица, ответственные за инаугурацию, назначили персонал для соблюдения дипломатического протокола во время торжеств, пишет издание. Поделиться

Что также важно понимать, Дональд Трамп лично пригласил Си на церемонию присяги вскоре после дня выборов.

Трамп начал угрожать сразу нескольким странам

Будущий глава Белого дома недавно официально подтвердил, что намерен ввести тарифы на все товары, поступающие в Штаты из Канады, Мексики и Китая.

По словам республиканца, речь идет о 25-процентном тарифе на все товары из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать из Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все поступающие в Соединенные Штаты товары. Дональд Трамп Президент США

Как известно, будущий глава Белого дома постоянно жалуется на то, что большое количество людей из-за Мексики и Канады приносят в США преступность и наркотики на невиданном ранее уровне.