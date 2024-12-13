Він не приїде. Сі Цзіньпін неочікувано відкинув пропозицію Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, глава Китаю Сі Цзіньпін вирішив не відвідувати інавгурацію новообраного президента Дональда Трампа, хоча останній особисто запросив на подію китайського лідера.

Сі Цзіньпін не планує публічно підтримати Трампа

Згідно з даними інсайдерів, очільник КНР не приїде до Вашингтона наступного місяця як гість на інавгурацію Трампа.

Попри це, стверджується, посол Китаю в США і його дружина будуть присутні на заході 20 січня. Що важливо розуміти, це є стандартною практикою.

За словами інсайдер, також існує ймовірність того, що до них можуть приєднатися інші офіційні особи з Пекіна.

Офіційні особи, відповідальні за інавгурацію, призначили персонал для дотримання дипломатичного протоколу під час урочистостей, — пише видання. Поширити

Що також важливо розуміти, Дональд Трамп особисто запросив Сі на церемонію присяги незабаром після дня виборів.

Трамп почав погрожувати одразу кільком країнам

Майбутній очільник Білого дому нещодавно офіційно підтвердив, що має намір ввести тарифи на всі товари, що надходять до Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

За словами республіканця, мовиться про 25-відсотковий тариф на всі товари з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів. Дональд Трамп Президент США

Як відомо, майбутній очільник Білого дому постійно скаржиться на те що велика кількість людей через Мексику і Канаду приносять до США злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні.