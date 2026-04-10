"Он трансформируется". В Литве объявили об изменениях в НАТО
Кястутис Будрис
Источник:  Delfi

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис указал на то, что прямо сейчас НАТО переживает трансформацию. По его убеждению, на плече Европы ляжет большее бремя, с которым ей придется справиться.

Главные тезисы

  • Будрис не хочет, чтобы США выходили из НАТО.
  • Тем не менее, Европа должна готовиться даже к такому развитию событий.

Что происходит с НАТО?

По словам главы МИД Литвы, трансформация альянса началась еще до саммита в Гааге.

Он также подчеркнул, что этот процесс продолжается в преддверии саммита в Анкаре.

НАТО не будет таким, каким он был вчера или позавчера. Он трансформируется. На наши плечи, на плечи Европы, ляжет большее бремя, и мы должны справиться с ним, и мы должны справиться с ним за счет увеличения расходов на оборону.

Кястутис Будрис

Глава МИД Литвы

На этом фоне шеф литовской дипломатии призвал "осознавать абсолютную необходимость участия США в обеспечении безопасности и обороны Европы".

Альтернатив нет, – подчеркнул дипломат, вспоминая голоса скептиков в Европе, которые не согласны с политикой США и считают, что Европа должна быть более автономной.

Что важно понимать, команда Дональда Трампа рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента США, не помогли Штатам и Израилю во время войны в Иране.

