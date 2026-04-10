"Він трансформується". У Литві оголосили про зміни в НАТО

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс вказав на те, що просто зараз НАТО переживає трансформацію. На його переконання, на плечі Європи ляже більший тягар, з яким їй доведеться впоратися.
Головні тези:
- Будріс не хоче, щоб США виходили з НАТО.
- Попри це, Європа повинна готуватися навіть до такого розвитку подій.
Що відбувається з НАТО?
За словами глави МЗС Литви, трансформація альянсу розпочалася ще до саміту в Гаазі.
Він також наголосив, що цей процес триває напередодні саміту в Анкарі.
На цьому тлі шеф литовської дипломатії закликав "усвідомлювати абсолютну необхідність участі США у забезпеченні безпеки та оборони" Європи.
Що важливо розуміти, команда Дональда Трампа розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента США, не допомогли Штатам та Ізраїлю під час війни в Ірані.
