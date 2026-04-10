"Він трансформується". У Литві оголосили про зміни в НАТО

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс вказав на те, що просто зараз НАТО переживає трансформацію. На його переконання, на плечі Європи ляже більший тягар, з яким їй доведеться впоратися.

Що відбувається з НАТО?

За словами глави МЗС Литви, трансформація альянсу розпочалася ще до саміту в Гаазі.

Він також наголосив, що цей процес триває напередодні саміту в Анкарі.

НАТО не буде таким, яким він був вчора чи позавчора. Він трансформується. На наші плечі, на плечі Європи, ляже більший тягар, і ми маємо впоратися з ним, і ми маємо впоратися з ним за рахунок збільшення видатків на оборону. Кястутіс Будріс Глава МЗС Литви

На цьому тлі шеф литовської дипломатії закликав "усвідомлювати абсолютну необхідність участі США у забезпеченні безпеки та оборони" Європи.

Альтернатив немає, — наголосив дипломат, згадуючи голоси скептиків у Європі, які не погоджуються з політикою США і вважають, що Європа має бути більш автономною.

Що важливо розуміти, команда Дональда Трампа розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента США, не допомогли Штатам та Ізраїлю під час війни в Ірані.