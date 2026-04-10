Категорія
Політика
Дата публікації

"Він трансформується". У Литві оголосили про зміни в НАТО

Кястутіс Будріс
Джерело:  Delfi

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс вказав на те, що просто зараз НАТО переживає трансформацію. На його переконання, на плечі Європи ляже більший тягар, з яким їй доведеться впоратися.

Головні тези:

  • Будріс не хоче, щоб США виходили з НАТО.
  • Попри це, Європа повинна готуватися навіть до такого розвитку подій.

Що відбувається з НАТО?

За словами глави МЗС Литви, трансформація альянсу розпочалася ще до саміту в Гаазі.

Він також наголосив, що цей процес триває напередодні саміту в Анкарі.

НАТО не буде таким, яким він був вчора чи позавчора. Він трансформується. На наші плечі, на плечі Європи, ляже більший тягар, і ми маємо впоратися з ним, і ми маємо впоратися з ним за рахунок збільшення видатків на оборону.

Кястутіс Будріс

Глава МЗС Литви

На цьому тлі шеф литовської дипломатії закликав "усвідомлювати абсолютну необхідність участі США у забезпеченні безпеки та оборони" Європи.

Альтернатив немає, — наголосив дипломат, згадуючи голоси скептиків у Європі, які не погоджуються з політикою США і вважають, що Європа має бути більш автономною.

Що важливо розуміти, команда Дональда Трампа розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента США, не допомогли Штатам та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?