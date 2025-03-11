Он — живая легенда. Новое фото Джастина Трюдо поразило мир
Категория
Мир
Дата публикации

Он — живая легенда. Новое фото Джастина Трюдо поразило мир

Трюдо
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Источник:  Reuters

В социальных сетях стало крайне популярным новое фото с лидером Канады Джастином Трюдо, который вскоре покинет свой пост. Журналисты сделали фото политика после встречи с его преемником Марком Карни, в ходе которой обсуждался процесс передачи власти.

Главные тезисы

  • Переход власти в Канаде обещают сделать плавным и быстрым с участием обоих лидеров.
  • Реакция общественности на новую фотографию Трюдо, которая рассмешила сеть.

Трюдо снова стал звездой сети

После встречи с действующим лидером Канады Марк Карни официально подтвердил, что переход власти будет "плавным" и "быстрым".

На этом фоне фотограф агентства Reuters сделал снимок, на котором Трюдо выносит свое кресло в Палате общин из Парламентского холма и показывает язык на камеру.

Фото: Reuters

Что важно понимать, согласно парламентским правилам, уходящий член парламента может приобрести копию своего кресла в палате.

Новое фото с Трюдо молниеносно завирусилось в разных социальных сетях:

  • Он — живая легенда. Большое счастье — жить с ним в одно время;

  • Мне кажется, что лучшего лидера у Канады уже не будет;

  • Не могу поверить, что он уходит с должности…;

  • Чувство юмора у Трюдо на самом высоком уровне!;

  • Как можно его не обожать? Джастин — гений;

  • Многие его решения я не поддерживал, но политик он действительно отличный.

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