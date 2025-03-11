Он — живая легенда. Новое фото Джастина Трюдо поразило мир

После встречи с действующим лидером Канады Марк Карни официально подтвердил, что переход власти будет "плавным" и "быстрым".

На этом фоне фотограф агентства Reuters сделал снимок, на котором Трюдо выносит свое кресло в Палате общин из Парламентского холма и показывает язык на камеру.

Что важно понимать, согласно парламентским правилам, уходящий член парламента может приобрести копию своего кресла в палате.

Новое фото с Трюдо молниеносно завирусилось в разных социальных сетях:

Он — живая легенда. Большое счастье — жить с ним в одно время;

Мне кажется, что лучшего лидера у Канады уже не будет;

Не могу поверить, что он уходит с должности…;

Чувство юмора у Трюдо на самом высоком уровне!;

Как можно его не обожать? Джастин — гений;