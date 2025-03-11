Він — жива легенда. Нове фото Джастіна Трюдо вразило світ
Категорія
Світ
Дата публікації

Він — жива легенда. Нове фото Джастіна Трюдо вразило світ

Трюдо
Джерело:  Reuters

У соціальних мережах стала вкрай популярною нова світлина з лідером Канади Джастіном Трюдо, який незабаром залишить свій пост. Журналісти зробили фото політика після зустрічі з його наступником Марком Карні, під час якої обговорювався процес передачі влади.

Головні тези:

  • Перехід влади в Канаді обіцяють зробити плавним і швидким за участю обох лідерів.
  • Реакція громадськості на нову фотографію Трюдо, яка розсмішила мережу.

Трюдо знову став зіркою мережі

Після зустрічі з чинним лідером Канади Марк Карні офіційно підтвердив, що перехід влади буде "плавним" і "швидким".

На цьому тлі фотограф агентства Reuters зробив знімок, на якому Трюдо виносить своє крісло в Палаті громад з Парламентського пагорба і показує язика на камеру.

Фото: Reuters

Що важливо розуміти, відповідно до парламентських правил, член парламенту, який йде, може придбати копію свого крісла в палаті.

Нова світлина з Трюдо блискавично завірусилася у різних соціальних мережах:

  • Він — жива легенда. Велике щастя — жити з ним в один час;

  • Мені здається, що кращого лідера у Канади вже не буде;

  • Не можу повірити, що він йде з посади…;

  • Почуття гумору у Трюдо на найвищому рівні!;

  • Як можна його не обожнювати? Джастін — геній;

  • Багато його рішення я не підтримував, але політик він дійсно чудовий.

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