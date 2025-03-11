Він — жива легенда. Нове фото Джастіна Трюдо вразило світ

У соціальних мережах стала вкрай популярною нова світлина з лідером Канади Джастіном Трюдо, який незабаром залишить свій пост. Журналісти зробили фото політика після зустрічі з його наступником Марком Карні, під час якої обговорювався процес передачі влади.

Трюдо знову став зіркою мережі

Після зустрічі з чинним лідером Канади Марк Карні офіційно підтвердив, що перехід влади буде "плавним" і "швидким".

На цьому тлі фотограф агентства Reuters зробив знімок, на якому Трюдо виносить своє крісло в Палаті громад з Парламентського пагорба і показує язика на камеру.

Фото: Reuters

Що важливо розуміти, відповідно до парламентських правил, член парламенту, який йде, може придбати копію свого крісла в палаті.

Нова світлина з Трюдо блискавично завірусилася у різних соціальних мережах: