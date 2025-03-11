Він — жива легенда. Нове фото Джастіна Трюдо вразило світ

У соціальних мережах стала вкрай популярною нова світлина з лідером Канади Джастіном Трюдо, який незабаром залишить свій пост. Журналісти зробили фото політика після зустрічі з його наступником Марком Карні, під час якої обговорювався процес передачі влади.
Головні тези:
- Перехід влади в Канаді обіцяють зробити плавним і швидким за участю обох лідерів.
- Реакція громадськості на нову фотографію Трюдо, яка розсмішила мережу.
Трюдо знову став зіркою мережі
Після зустрічі з чинним лідером Канади Марк Карні офіційно підтвердив, що перехід влади буде "плавним" і "швидким".
На цьому тлі фотограф агентства Reuters зробив знімок, на якому Трюдо виносить своє крісло в Палаті громад з Парламентського пагорба і показує язика на камеру.
Що важливо розуміти, відповідно до парламентських правил, член парламенту, який йде, може придбати копію свого крісла в палаті.
Нова світлина з Трюдо блискавично завірусилася у різних соціальних мережах:
Він — жива легенда. Велике щастя — жити з ним в один час;
Мені здається, що кращого лідера у Канади вже не буде;
Не можу повірити, що він йде з посади…;
Почуття гумору у Трюдо на найвищому рівні!;
Як можна його не обожнювати? Джастін — геній;
Багато його рішення я не підтримував, але політик він дійсно чудовий.
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