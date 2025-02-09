Они не хотят умирать. Трамп раскрыл свой план касательно Ирана

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен договориться с Ираном, а также убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.
Главные тезисы
- Трамп считает, что достижение соглашения с Ираном будет способствовать уменьшению конфликта в регионе.
- Израиль может остановить бомбардировки в случае успешных переговоров между США и Ираном.
Трамп рассказал, как планирует остановить Иран
По словам главы Белого дома, он планирует подписать "соглашение" с Ираном о том, чтобы тот сохранял безъядерный статус.
По убеждению американского лидера, если он сможет добиться договоренности с Ираном, то Израиль в конце концов прекратит бомбардировку.
Тем не менее, Дональд Трамп не захотел рассказывать, как планирует вести переговоры с Тегераном.
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