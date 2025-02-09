Они не хотят умирать. Трамп раскрыл свой план касательно Ирана

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен договориться с Ираном, а также убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

Трамп рассказал, как планирует остановить Иран

По словам главы Белого дома, он планирует подписать "соглашение" с Ираном о том, чтобы тот сохранял безъядерный статус.

Мне больше нравится такой вариант, чем разбомбить его к чертям… Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Дональд Трамп Президент США

По убеждению американского лидера, если он сможет добиться договоренности с Ираном, то Израиль в конце концов прекратит бомбардировку.

Тем не менее, Дональд Трамп не захотел рассказывать, как планирует вести переговоры с Тегераном.