Они не хотят умирать. Трамп раскрыл свой план касательно Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

Они не хотят умирать. Трамп раскрыл свой план касательно Ирана

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Post

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен договориться с Ираном, а также убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

Главные тезисы

  • Трамп считает, что достижение соглашения с Ираном будет способствовать уменьшению конфликта в регионе.
  • Израиль может остановить бомбардировки в случае успешных переговоров между США и Ираном.

Трамп рассказал, как планирует остановить Иран

По словам главы Белого дома, он планирует подписать "соглашение" с Ираном о том, чтобы тот сохранял безъядерный статус.

Мне больше нравится такой вариант, чем разбомбить его к чертям… Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По убеждению американского лидера, если он сможет добиться договоренности с Ираном, то Израиль в конце концов прекратит бомбардировку.

Тем не менее, Дональд Трамп не захотел рассказывать, как планирует вести переговоры с Тегераном.

Я не хотел бы говорить, что собираюсь им сказать. Это не очень хорошо… Я мог бы сказать (в предстоящих переговорах — ред.) то, что должен им сказать, и надеюсь, что они решат не делать того, что сейчас думают сделать. И думаю, они действительно будут довольны, — заявил американский лидер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп допустил большую ошибку относительно РФ. Почему это опасно для Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это будет быстро. Трамп обсудил с Путиным завершение войны
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал масштабное соглашение с Украиной
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?