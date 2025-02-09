Вони не хочуть помирати. Трамп розкрив свій план щодо Ірану

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що планує домовитися з Іраном, а також переконати Тегеран відмовитись від ядерної програми.
Головні тези:
- Трамп вважає, що досягнення угоди з Іраном сприятиме зменшенню конфлікту в регіоні.
- Ізраїль може зупинити бомбардування у разі успішних перемовин між США та Іраном.
Трамп розповів, як планує зупинити Іран
За словами очільника Білого дому, він планує підписати "угоду" з Іраном щодо того, щоб той зберігав без’ядерний статус.
На переконання американського лідера, якщо він зможе досягти домовленості з Іраном, то Ізраїль врешті-решт припинить бомбардування.
Попри це, Дональд Трамп не захотів розповідати, як планує вести перемовини з Тегераном.
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