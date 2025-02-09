Вони не хочуть помирати. Трамп розкрив свій план щодо Ірану

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що планує домовитися з Іраном, а також переконати Тегеран відмовитись від ядерної програми.

Трамп розповів, як планує зупинити Іран

За словами очільника Білого дому, він планує підписати "угоду" з Іраном щодо того, щоб той зберігав без’ядерний статус.

Мені більше подобається такий варіант, аніж розбомбити його до біса… Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати. Дональд Трамп Президент США

На переконання американського лідера, якщо він зможе досягти домовленості з Іраном, то Ізраїль врешті-решт припинить бомбардування.

Попри це, Дональд Трамп не захотів розповідати, як планує вести перемовини з Тегераном.