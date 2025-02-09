Вони не хочуть помирати. Трамп розкрив свій план щодо Ірану
Категорія
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Вони не хочуть помирати. Трамп розкрив свій план щодо Ірану

Трамп
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Джерело:  The New York Post

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що планує домовитися з Іраном, а також переконати Тегеран відмовитись від ядерної програми.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що досягнення угоди з Іраном сприятиме зменшенню конфлікту в регіоні.
  • Ізраїль може зупинити бомбардування у разі успішних перемовин між США та Іраном.

Трамп розповів, як планує зупинити Іран

За словами очільника Білого дому, він планує підписати "угоду" з Іраном щодо того, щоб той зберігав без’ядерний статус.

Мені більше подобається такий варіант, аніж розбомбити його до біса… Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На переконання американського лідера, якщо він зможе досягти домовленості з Іраном, то Ізраїль врешті-решт припинить бомбардування.

Попри це, Дональд Трамп не захотів розповідати, як планує вести перемовини з Тегераном.

Я не хотів би казати, що я збираюся їм сказати. Це не дуже добре… Я міг би сказати (у майбутніх перемовинах — ред.) те, що маю їм сказати, і сподіваюсь, що вони вирішать не робити того, що зараз думають зробити. І, думаю, вони справді будуть задоволені, — заявив американський лідер.

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