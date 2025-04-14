"Оправдывает действия Путина". Зеленский подверг жесткой критике Венса

Вице-президент Джей Ди Вэнс не осознает, что на самом деле происходит в Украине и говорит теми же фразами, которые раньше звучали от россиян. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью 60 минут.

Зеленский жестко раскритиковал Венса за пророссийские нарративы

Как пояснил Зеленский, во время встреч Украины и представителей США Киеву приходится "оправдываться за то, что ты никогда не делал".

Это изменение реальности, в которую я не хочу играть.

По его словам, от Венса неоднократно звучала позиция о том, что россияне также якобы страдают из-за войны, погибают и вообще не факт, что именно Россия начала войну.

Не мы напали — это первое. Мне кажется, что вице-президент Вэнс каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить ему, что здесь нельзя искать что-нибудь посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне — агрессор, мы — жертва. Это все понимают. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что также звучали сигналы и о том, что Путин пришел на земли, якобы не украинские, поскольку там "живут россияне".