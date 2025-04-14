"Оправдывает действия Путина". Зеленский подверг жесткой критике Венса
Категория
Украина
Дата публикации

"Оправдывает действия Путина". Зеленский подверг жесткой критике Венса

Зеленский
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Источник:  CBS News

Вице-президент Джей Ди Вэнс не осознает, что на самом деле происходит в Украине и говорит теми же фразами, которые раньше звучали от россиян. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью 60 минут.

Главные тезисы

  • Зеленский обвинил вице-президента США в непонимании реальной ситуации на Украине и повторении российских нарративов.
  • Президент Украины раскритиковал Венса за пророссийские высказывания и оправдание агрессивных действий Путина.
  • Зеленский подчеркнул разницу между агрессором и жертвой в конфликте с Россией, акцентируя вину на Москве.

Зеленский жестко раскритиковал Венса за пророссийские нарративы

Как пояснил Зеленский, во время встреч Украины и представителей США Киеву приходится "оправдываться за то, что ты никогда не делал".

Это изменение реальности, в которую я не хочу играть.

По его словам, от Венса неоднократно звучала позиция о том, что россияне также якобы страдают из-за войны, погибают и вообще не факт, что именно Россия начала войну.

Не мы напали — это первое. Мне кажется, что вице-президент Вэнс каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить ему, что здесь нельзя искать что-нибудь посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне — агрессор, мы — жертва. Это все понимают.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что также звучали сигналы и о том, что Путин пришел на земли, якобы не украинские, поскольку там "живут россияне".

Я нахожусь в Украине и понимаю, что произошло, а он совсем не понимает. Он говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору.

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