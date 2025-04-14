"Виправдовує дії Путіна". Зеленський жорстко розкритикував Венса

Віцепрезидент Джей Ді Венс не усвідомлює, що насправді відбувається в Україні та говорить тими ж фразами, які раніше лунали від росіян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю 60 minutes.
Головні тези:
- Президент Зеленський критикує Венса за виправдання дій Путіна та проросійські наративи.
- Зеленський зауважує, що Венс не розуміє реальної ситуації в Україні та постійно повторює фрази, які часто використовувалися росіянами.
Зеленський жорстко розкритикував Венса за проросійські наративи
Як пояснив Зеленський, під час зустрічей України й представників США, Києву доводиться "виправдовуватись за те, що ти ніколи не робив".
Це зміна реальності, в яку я не хочу грати.
За його словами, від Венса неодноразово лунала позиція про те, що росіяни також нібито страждають через війну, гинуть й загалом не факт, що саме Росія почала війну.
Зеленський відзначив, що також лунали сигнали й про те, що Путін прийшов на землі, які нібито не є українськими, оскільки там "живуть росіяни".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-