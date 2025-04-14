"Виправдовує дії Путіна". Зеленський жорстко розкритикував Венса
Категорія
Україна
Дата публікації

"Виправдовує дії Путіна". Зеленський жорстко розкритикував Венса

Зеленський
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Джерело:  CBS News

Віцепрезидент Джей Ді Венс не усвідомлює, що насправді відбувається в Україні та говорить тими ж фразами, які раніше лунали від росіян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю 60 minutes.

Головні тези:

  • Президент Зеленський критикує Венса за виправдання дій Путіна та проросійські наративи.
  • Зеленський зауважує, що Венс не розуміє реальної ситуації в Україні та постійно повторює фрази, які часто використовувалися росіянами.

Зеленський жорстко розкритикував Венса за проросійські наративи

Як пояснив Зеленський, під час зустрічей України й представників США, Києву доводиться "виправдовуватись за те, що ти ніколи не робив".

Це зміна реальності, в яку я не хочу грати.

За його словами, від Венса неодноразово лунала позиція про те, що росіяни також нібито страждають через війну, гинуть й загалом не факт, що саме Росія почала війну.

Не ми напали — це перше. Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни — агресор, ми — жертва. Це всі розуміють.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський відзначив, що також лунали сигнали й про те, що Путін прийшов на землі, які нібито не є українськими, оскільки там "живуть росіяни".

Я перебуваю в Україні та розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору.

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