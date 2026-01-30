"Отберут у нас деньги!". Орбан нагло критикует вступление Украины в ЕС
"Отберут у нас деньги!". Орбан нагло критикует вступление Украины в ЕС

Орбан
Источник:  online.ua

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что ЕС якобы стремится принять Украину в свои ряды в 2027 году, чтобы дать ей доступ к семилетнему бюджету сообщества, который начинается в 2028 году.

  • Виктор Орбан критикует вступление Украины в ЕС, опасаясь потери денежных средств из европейского бюджета.
  • Премьер Венгрии считает, что Украина не сможет обеспечить безопасность Европы от России и может втянуть континент в конфликт.

Орбан нагло критикует вступление Украины в ЕС

Об этом говорится в распространенных спикером Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах с фрагментами интервью венгерского премьера.

Орбан утверждает, что во время последнего саммита ЕС лидерам был предоставлен документ, в котором описываются планы Брюсселя по принятию Украины в 2027 году.

Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что они хотят предоставить Украине деньги из бюджета, семилетнего европейского бюджета, начинающегося в 2028 году. Это значит, что... эти деньги будут отобраны у нас, центральноевропейцев.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер Венгрии

Поэтому есть ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджета.

Орбан повторил свою позицию против членства Украины в ЕС, заявив, что Украина "не может защитить Европу от России" и не укрепит Европу, а "втянет нас в войну".

Деньги, которые мы даем или хотим дать Украине, должны использоваться для развития армий и вооружения европейских стран. Наша линия обороны против России — это не украинско-российская граница, а место, где кончается граница НАТО.

