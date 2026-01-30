"Отберут у нас деньги!". Орбан нагло критикует вступление Украины в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что ЕС якобы стремится принять Украину в свои ряды в 2027 году, чтобы дать ей доступ к семилетнему бюджету сообщества, который начинается в 2028 году.

Орбан нагло критикует вступление Украины в ЕС

Об этом говорится в распространенных спикером Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах с фрагментами интервью венгерского премьера.

Орбан утверждает, что во время последнего саммита ЕС лидерам был предоставлен документ, в котором описываются планы Брюсселя по принятию Украины в 2027 году.

Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что они хотят предоставить Украине деньги из бюджета, семилетнего европейского бюджета, начинающегося в 2028 году. Это значит, что... эти деньги будут отобраны у нас, центральноевропейцев. Виктор Орбан Премьер Венгрии

Поэтому есть ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджета. Поделиться

📄 @PM_ViktorOrban: Brussels has a written plan to admit Ukraine to the EU by 2027 so it can receive money from the next seven-year EU budget. That money would be taken from Central Europeans, including Hungarians. pic.twitter.com/OJedXrRfN8 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 30, 2026

Орбан повторил свою позицию против членства Украины в ЕС, заявив, что Украина "не может защитить Европу от России" и не укрепит Европу, а "втянет нас в войну".