"Отберут у нас деньги!". Орбан нагло критикует вступление Украины в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что ЕС якобы стремится принять Украину в свои ряды в 2027 году, чтобы дать ей доступ к семилетнему бюджету сообщества, который начинается в 2028 году.
Главные тезисы
- Виктор Орбан критикует вступление Украины в ЕС, опасаясь потери денежных средств из европейского бюджета.
- Премьер Венгрии считает, что Украина не сможет обеспечить безопасность Европы от России и может втянуть континент в конфликт.
Орбан нагло критикует вступление Украины в ЕС
Об этом говорится в распространенных спикером Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах с фрагментами интервью венгерского премьера.
Орбан утверждает, что во время последнего саммита ЕС лидерам был предоставлен документ, в котором описываются планы Брюсселя по принятию Украины в 2027 году.
📄 @PM_ViktorOrban: Brussels has a written plan to admit Ukraine to the EU by 2027 so it can receive money from the next seven-year EU budget. That money would be taken from Central Europeans, including Hungarians. pic.twitter.com/OJedXrRfN8— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 30, 2026
Орбан повторил свою позицию против членства Украины в ЕС, заявив, что Украина "не может защитить Европу от России" и не укрепит Европу, а "втянет нас в войну".
Деньги, которые мы даем или хотим дать Украине, должны использоваться для развития армий и вооружения европейских стран. Наша линия обороны против России — это не украинско-российская граница, а место, где кончается граница НАТО.
