"Відберуть у нас гроші!". Орбан нахабно критикує вступ України до ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що ЄС нібито прагне прийняти Україну до своїх лав у 2027 році, щоб дати їй доступ до семирічного бюджету спільноти, який починається у 2028 році.

Орбан нахабно критикує вступ України до ЄС

Про це йдеться в поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.

Орбан стверджує, що під час останнього саміту ЄС лідерам було надано документ, в якому описуються плани Брюсселя щодо прийняття України в 2027 році.

Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році. Це означає, що... ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців. Віктор Орбан Прем'єр Угорщини

Тому є обмежений час для вступу України до ЄС до початку наступного семирічного бюджету. Поширити

📄 @PM_ViktorOrban: Brussels has a written plan to admit Ukraine to the EU by 2027 so it can receive money from the next seven-year EU budget. That money would be taken from Central Europeans, including Hungarians. pic.twitter.com/OJedXrRfN8 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 30, 2026

Орбан повторив свою позицію проти членства України в ЄС, заявивши, що Україна "не може захистити Європу від Росії" і не зміцнить Європу, а "втягне нас у війну".