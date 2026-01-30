"Відберуть у нас гроші!". Орбан нахабно критикує вступ України до ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що ЄС нібито прагне прийняти Україну до своїх лав у 2027 році, щоб дати їй доступ до семирічного бюджету спільноти, який починається у 2028 році.
Головні тези:
- Орбан висловлює песимістичну думку стосовно вступу України до ЄС, стверджуючи, що країна може відібрати гроші з європейського бюджету.
- Угорський прем'єр вважає, що Україна не може захистити Європу від Росії та може втягнути континент у конфлікт.
Орбан нахабно критикує вступ України до ЄС
Про це йдеться в поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.
Орбан стверджує, що під час останнього саміту ЄС лідерам було надано документ, в якому описуються плани Брюсселя щодо прийняття України в 2027 році.
📄 @PM_ViktorOrban: Brussels has a written plan to admit Ukraine to the EU by 2027 so it can receive money from the next seven-year EU budget. That money would be taken from Central Europeans, including Hungarians. pic.twitter.com/OJedXrRfN8— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 30, 2026
Орбан повторив свою позицію проти членства України в ЄС, заявивши, що Україна "не може захистити Європу від Росії" і не зміцнить Європу, а "втягне нас у війну".
Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн. Наша лінія оборони проти Росії — це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО.
