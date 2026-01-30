"Відберуть у нас гроші!". Орбан нахабно критикує вступ України до ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

"Відберуть у нас гроші!". Орбан нахабно критикує вступ України до ЄС

Орбан
Read in English
Джерело:  online.ua

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що ЄС нібито прагне прийняти Україну до своїх лав у 2027 році, щоб дати їй доступ до семирічного бюджету спільноти, який починається у 2028 році.

Головні тези:

  • Орбан висловлює песимістичну думку стосовно вступу України до ЄС, стверджуючи, що країна може відібрати гроші з європейського бюджету.
  • Угорський прем'єр вважає, що Україна не може захистити Європу від Росії та може втягнути континент у конфлікт.

Орбан нахабно критикує вступ України до ЄС

Про це йдеться в поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.

Орбан стверджує, що під час останнього саміту ЄС лідерам було надано документ, в якому описуються плани Брюсселя щодо прийняття України в 2027 році.

Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році. Це означає, що... ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр Угорщини

Тому є обмежений час для вступу України до ЄС до початку наступного семирічного бюджету.

Орбан повторив свою позицію проти членства України в ЄС, заявивши, що Україна "не може захистити Європу від Росії" і не зміцнить Європу, а "втягне нас у війну".

Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн. Наша лінія оборони проти Росії — це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ в ЄС до 2027 року. Орбан розкрив таємний план щодо України
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан погрожує не пускати Україну до ЄС 100 років — Сибіга жорстко відреагував
Андрій Сибіга
Сибіга жорстко поставив Орбана на місце
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан марить "щоденними погрозами" від України
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?