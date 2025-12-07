Отключение света до 16 часов в день. Что прогнозируют в "Укрэнерго"

В целях стабилизации ситуации с энергоснабжением после российских атак в ночь на 6 декабря понадобятся недели. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отмечает, что прямо сейчас в большинстве регионов действуют отключения до 12-16 часов в сутки.
Главные тезисы
- Ситуация с энергоснабжением сейчас достаточно тяжелая.
- Необходимо рационально использовать энергетические ресурсы и сознательно сокращать потребление электроэнергии.
"Укрэнерго" описало ситуацию в энергосистеме
По словам Зайченко, на сегодняшний день самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в прифронтовых областях Украины — там применяются аварийные отключения.
Что касается других регионов Украины, то там действуют графики почасовых отключений.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" отмечает: если 5 декабря еще прогнозировали отключение по 4-8 часов в сутки, то 6 декабря — после новых массированных атак РФ — в большинстве областей отключения продолжаются до 12 и даже до 16 часов в сутки.
На фоне последних событий он настойчиво призвал украинцев "уменьшить свое потребление как можно больше".
Что важно понимать, нужно оставить только наиболее экономичные приборы и использовать наиболее энергоемкие в ночной период или в период, когда на улице очень солнечная погода.
