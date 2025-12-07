Отключение света до 16 часов в день. Что прогнозируют в "Укрэнерго"

В целях стабилизации ситуации с энергоснабжением после российских атак в ночь на 6 декабря понадобятся недели. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отмечает, что прямо сейчас в большинстве регионов действуют отключения до 12-16 часов в сутки.

"Укрэнерго" описало ситуацию в энергосистеме

По словам Зайченко, на сегодняшний день самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в прифронтовых областях Украины — там применяются аварийные отключения.

Что касается других регионов Украины, то там действуют графики почасовых отключений.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" отмечает: если 5 декабря еще прогнозировали отключение по 4-8 часов в сутки, то 6 декабря — после новых массированных атак РФ — в большинстве областей отключения продолжаются до 12 и даже до 16 часов в сутки.

Ситуация довольно тяжелая… Мы уже не говорим о днях, мы говорим о неделях, когда нужно будет восстанавливаться, — предупредил Виталий Зайченко. Поделиться

На фоне последних событий он настойчиво призвал украинцев "уменьшить свое потребление как можно больше".