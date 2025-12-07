Відключення світла до 16 годин на добу. Що прогнозують в "Укренерго"

З метою стабілізації ситуації з енергопостачанням після російських атак в ніч на 6 грудня знадобляться тижні. Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголошує, що просто зараз у більшості регіонів діють відключення до 12-16 годин на добу.
Головні тези:
- Ситуація з енергопостачанням наразі є досить важкою.
- Необхідно раціонально використовувати енергетичні ресурси та свідомо зменшувати споживання електроенергії.
"Укренерго" описало ситуацію в енергосистемі
За словами Зайченка, станом на сьогодні найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у прифронтових областях України — там застосовуються аварійні відключення.
Що стосується інших регіонів України, то там діють графіки погодинних відключень.
Голова правління НЕК "Укренерго" наголошує: якщо 5 грудня ще прогнозували відключення по 4-8 годин на добу, то 6 грудня — після нових масованих атак — у більшості областей відключення тривають до 12 і навіть до 16 годин на добу.
На тлі останніх подій він наполегливо закликав українців "зменшити своє споживання якомога на нижчий рівень.
Що важливо розуміти, потрібно залишити тільки найбільш економні прилади і використовувати найбільш енергоємні в нічний період або в період, коли надворі дуже сонячна погода.
