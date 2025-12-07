Відключення світла до 16 годин на добу. Що прогнозують в "Укренерго"

З метою стабілізації ситуації з енергопостачанням після російських атак в ніч на 6 грудня знадобляться тижні. Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголошує, що просто зараз у більшості регіонів діють відключення до 12-16 годин на добу.

"Укренерго" описало ситуацію в енергосистемі

За словами Зайченка, станом на сьогодні найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у прифронтових областях України — там застосовуються аварійні відключення.

Що стосується інших регіонів України, то там діють графіки погодинних відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" наголошує: якщо 5 грудня ще прогнозували відключення по 4-8 годин на добу, то 6 грудня — після нових масованих атак — у більшості областей відключення тривають до 12 і навіть до 16 годин на добу.

Ситуація досить важка… Ми вже не говоримо про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватись, — попередив Віталій Зайченко.

На тлі останніх подій він наполегливо закликав українців "зменшити своє споживання якомога на нижчий рівень.