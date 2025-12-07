Відключення світла до 16 годин на добу. Що прогнозують в "Укренерго"
Категорія
Україна
Дата публікації

Відключення світла до 16 годин на добу. Що прогнозують в "Укренерго"

"Укренерго" описало ситуацію в енергосистемі
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

З метою стабілізації ситуації з енергопостачанням після російських атак в ніч на 6 грудня знадобляться тижні. Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголошує, що просто зараз у більшості регіонів діють відключення до 12-16 годин на добу.

Головні тези:

  • Ситуація з енергопостачанням наразі є досить важкою.
  • Необхідно раціонально використовувати енергетичні ресурси та свідомо зменшувати споживання електроенергії.

"Укренерго" описало ситуацію в енергосистемі

За словами Зайченка, станом на сьогодні найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у прифронтових областях України — там застосовуються аварійні відключення.

Що стосується інших регіонів України, то там діють графіки погодинних відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" наголошує: якщо 5 грудня ще прогнозували відключення по 4-8 годин на добу, то 6 грудня — після нових масованих атак — у більшості областей відключення тривають до 12 і навіть до 16 годин на добу.

Ситуація досить важка… Ми вже не говоримо про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватись, — попередив Віталій Зайченко.

На тлі останніх подій він наполегливо закликав українців "зменшити своє споживання якомога на нижчий рівень.

Що важливо розуміти, потрібно залишити тільки найбільш економні прилади і використовувати найбільш енергоємні в нічний період або в період, коли надворі дуже сонячна погода.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Полтавщину — які наслідки
ДСНС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла одразу 4 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині — відео
ЗСУ поступово виганяють росіян з Дніпропетровщини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?