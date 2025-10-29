Певица Нелли Фуртадо уходит с большой сцены — какая причина

Всемирно известная канадская певица Нелли Фуртадо, известная хитами Say It Right и Give It To Me, официально заявила о завершении музыкальной карьеры. Десятки лет на сцене были для звезды действительно успешными.
Главные тезисы
- Звезда хочет сконцентрироваться на других целях на новом этапе жизни.
- Фуртадо выразила благодарность фанатам за поддержку и любовь в течение всех лет карьеры.
Нелли Фуртадо много лет посвятила музыке
Звезда обратила внимание фанатов на то, что 25 лет назад вышел первый альбом.
По словам Фуртадо, прямо сейчас она приняла решение завершить свой музыкальный путь, а также сконцентрироваться на целях, "соответствующих" периоду жизни.
На этом фоне певица обратилась ко всем своим фанатам и поблагодарила их за поддержку:
Инсайдеры утверждают, что причиной завершения карьеры стал постоянный хейт по поводу фигуры артистки.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-