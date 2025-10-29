Певица Нелли Фуртадо уходит с большой сцены — какая причина

Всемирно известная канадская певица Нелли Фуртадо, известная хитами Say It Right и Give It To Me, официально заявила о завершении музыкальной карьеры. Десятки лет на сцене были для звезды действительно успешными.

Нелли Фуртадо много лет посвятила музыке

Звезда обратила внимание фанатов на то, что 25 лет назад вышел первый альбом.

На первом слайде мне 20 лет, собираюсь сыграть свой первый концерт как профессиональный артист на Lilith Fair. Я сходила в магазин и купила это розовое платье и блестящие туфли на платформе, чтобы выступить, — вспоминает Нелли. Поделиться

По словам Фуртадо, прямо сейчас она приняла решение завершить свой музыкальный путь, а также сконцентрироваться на целях, "соответствующих" периоду жизни.

На этом фоне певица обратилась ко всем своим фанатам и поблагодарила их за поддержку:

Я благодарна за все годы веселья и настоящего чуда. Безграничная благодарность всем, кто когда-нибудь слушал мою музыку и посещал любое мое шоу. Я люблю вас и ваши открытые сердца! Также благодарю всех тех, кто так упорно работал, чтобы помочь мне осуществить мои мечты на творческом уровне, — подчеркнула Нелли. Поделиться

Инсайдеры утверждают, что причиной завершения карьеры стал постоянный хейт по поводу фигуры артистки.