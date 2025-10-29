Певица Нелли Фуртадо уходит с большой сцены — какая причина
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Певица Нелли Фуртадо уходит с большой сцены — какая причина

Нелли Фуртадо много лет посвятила музыке
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Всемирно известная канадская певица Нелли Фуртадо, известная хитами Say It Right и Give It To Me, официально заявила о завершении музыкальной карьеры. Десятки лет на сцене были для звезды действительно успешными.

Главные тезисы

  • Звезда хочет сконцентрироваться на других целях на новом этапе жизни.
  • Фуртадо выразила благодарность фанатам за поддержку и любовь в течение всех лет карьеры.

Нелли Фуртадо много лет посвятила музыке

Звезда обратила внимание фанатов на то, что 25 лет назад вышел первый альбом.

На первом слайде мне 20 лет, собираюсь сыграть свой первый концерт как профессиональный артист на Lilith Fair. Я сходила в магазин и купила это розовое платье и блестящие туфли на платформе, чтобы выступить, — вспоминает Нелли.

По словам Фуртадо, прямо сейчас она приняла решение завершить свой музыкальный путь, а также сконцентрироваться на целях, "соответствующих" периоду жизни.

На этом фоне певица обратилась ко всем своим фанатам и поблагодарила их за поддержку:

Я благодарна за все годы веселья и настоящего чуда. Безграничная благодарность всем, кто когда-нибудь слушал мою музыку и посещал любое мое шоу. Я люблю вас и ваши открытые сердца! Также благодарю всех тех, кто так упорно работал, чтобы помочь мне осуществить мои мечты на творческом уровне, — подчеркнула Нелли.

Инсайдеры утверждают, что причиной завершения карьеры стал постоянный хейт по поводу фигуры артистки.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Хочу пожить свою жизнь. Певица Адель заявила о паузе в карьере
Хочу пожить свою жизнь. Певица Адель заявила о паузе в карьере
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Певица Дуа Липа впервые выходит замуж — фото жениха
Дуа Липа вскоре избавится от статуса холостячки
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Певица Мадонна раскрыла ужасную тайну своей жизни
Мадонна больше не скрывает правду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?