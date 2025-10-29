Співачка Неллі Фуртадо йде з великої сцени — яка причина
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Співачка Неллі Фуртадо йде з великої сцени — яка причина

Неллі Фуртадо 25 років виступала на сцені
Read in English
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відома канадська співачка Неллі Фуртадо, яка відома хітами "Say It Right" та "Give It To Me", офіційно заявила про завершення музичної кар'єри. Десятки років на сцені були для зірки дійсно успішними.

Головні тези:

  • Зірка хоче сконцентруватися на нових цілях на новому етапі життя.
  • Фуртадо висловила вдячність фанатам за підтримку та любов протягом усіх років кар'єри.

Неллі Фуртадо багато років присвятила музиці

Зірка звернула увагу фанатів на те, що 25 років тому вийшов її перший альбом.

На першому слайді мені 20 років, збираюся зіграти свій перший концерт як професійний артист на Lilith Fair.Я сходила до магазину і купила цю рожеву сукню та блискучі туфлі на платформі, щоб виступити, — згадує Неллі.

За словами Фуртадо, просто зараз вона ухвалила рішення завершити свій музичний шлях, а також сконцентруватися на цілях, "відповідних" періоду життя.

На цьому тлі співачка звернулася до всіх своїх фанатів та подякувала їм за підтримку:

Я вдячна за всі роки веселощів та справжнього дива. Безмежна вдячність усім, хто коли-небудь слухав мою музику та відвідував будь-яке моє шоу. Я люблю вас і ваші відкриті серця! Також дякую всім тим, хто так наполегливо працював, щоб допомогти мені здійснити мої мрії на творчому рівні, — наголосила Неллі.

Інсайдери стверджують, що причиною завершення кар'єри став постійний хейт щодо фігури артистки.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Хочу пожити своє життя. Співачка Адель заявила про паузу в карʼєрі
Хочу пожити своє життя. Співачка Адель заявила про паузу в карʼєрі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Співачка Дуа Ліпа вперше виходить заміж — фото нареченого
Дуа Ліпа
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Співачка Мадонна розкрила жахливу таємницю свого життя
Мадонна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?