Співачка Неллі Фуртадо йде з великої сцени — яка причина

Всесвітньо відома канадська співачка Неллі Фуртадо, яка відома хітами "Say It Right" та "Give It To Me", офіційно заявила про завершення музичної кар'єри. Десятки років на сцені були для зірки дійсно успішними.

Неллі Фуртадо багато років присвятила музиці

Зірка звернула увагу фанатів на те, що 25 років тому вийшов її перший альбом.

На першому слайді мені 20 років, збираюся зіграти свій перший концерт як професійний артист на Lilith Fair.Я сходила до магазину і купила цю рожеву сукню та блискучі туфлі на платформі, щоб виступити, — згадує Неллі. Поширити

За словами Фуртадо, просто зараз вона ухвалила рішення завершити свій музичний шлях, а також сконцентруватися на цілях, "відповідних" періоду життя.

На цьому тлі співачка звернулася до всіх своїх фанатів та подякувала їм за підтримку:

Я вдячна за всі роки веселощів та справжнього дива. Безмежна вдячність усім, хто коли-небудь слухав мою музику та відвідував будь-яке моє шоу. Я люблю вас і ваші відкриті серця! Також дякую всім тим, хто так наполегливо працював, щоб допомогти мені здійснити мої мрії на творчому рівні, — наголосила Неллі. Поширити

Інсайдери стверджують, що причиною завершення кар'єри став постійний хейт щодо фігури артистки.