Співачка Неллі Фуртадо йде з великої сцени — яка причина

Всесвітньо відома канадська співачка Неллі Фуртадо, яка відома хітами "Say It Right" та "Give It To Me", офіційно заявила про завершення музичної кар'єри. Десятки років на сцені були для зірки дійсно успішними.
Головні тези:
- Зірка хоче сконцентруватися на нових цілях на новому етапі життя.
- Фуртадо висловила вдячність фанатам за підтримку та любов протягом усіх років кар'єри.
Неллі Фуртадо багато років присвятила музиці
Зірка звернула увагу фанатів на те, що 25 років тому вийшов її перший альбом.
За словами Фуртадо, просто зараз вона ухвалила рішення завершити свій музичний шлях, а також сконцентруватися на цілях, "відповідних" періоду життя.
На цьому тлі співачка звернулася до всіх своїх фанатів та подякувала їм за підтримку:
Інсайдери стверджують, що причиною завершення кар'єри став постійний хейт щодо фігури артистки.
