План окончания войны против РФ нужно обсудить между Украиной, США и Европой — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил 14 февраля на Мюнхенской конференции безопасности, что план об окончании войны с РФ должен быть проговорен и поддержан между Украиной, США и странами Европы.

План окончания войны нужно обсудить между Украиной, США и Европой

Зеленский отметил, что роль стран Европы важна, ведь речь идет о гарантиях безопасности, как "главный момент в любом документе о прекращении войны".

Украина уже часть Европы и будет равноправной частью Европейского Союза. Для нас голос Европы очень важен. Они равноправные партнеры. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также добавил, что между Украиной и Россией не стоит искать посредничества и подчеркнул, что Украине необходима "твердая поддержка" США.

Не нужно искать посредничество между Украиной и Путиным. Нам нужна твердая поддержка сильной страны Соединенных Штатов и сильного президента Трампа. Нам нужна его поддержка и быть на нашей стороне. Я не считаю, что может быть что-то между нами (Украиной и РФ — ред.) посередине. Ибо не две страны воюют друг с другом. Россия же принесла войну на нашу землю, и мы ее, я считаю, достойно защищаемся. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным только после того, как согласует с Европой и США план завершения войны.