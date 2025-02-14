План окончания войны против РФ нужно обсудить между Украиной, США и Европой — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

План окончания войны против РФ нужно обсудить между Украиной, США и Европой — Зеленский

Зеленский
Читати українською
Источник:  Суспільне

Президент Владимир Зеленский заявил 14 февраля на Мюнхенской конференции безопасности, что план об окончании войны с РФ должен быть проговорен и поддержан между Украиной, США и странами Европы.

Главные тезисы

  • Президент Украины Зеленский призвал к обсуждению плана по окончанию войны с Россией между Украиной, США и странами Европы.
  • Роль стран Европы в обеспечении безопасности Украины играет ключевую роль для будущего прекращения военного конфликта.
  • Зеленский подчеркнул необходимость консультаций с мировыми лидерами перед переговорами с президентом России Путиным.

План окончания войны нужно обсудить между Украиной, США и Европой

Зеленский отметил, что роль стран Европы важна, ведь речь идет о гарантиях безопасности, как "главный момент в любом документе о прекращении войны".

Украина уже часть Европы и будет равноправной частью Европейского Союза. Для нас голос Европы очень важен. Они равноправные партнеры.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также добавил, что между Украиной и Россией не стоит искать посредничества и подчеркнул, что Украине необходима "твердая поддержка" США.

Не нужно искать посредничество между Украиной и Путиным. Нам нужна твердая поддержка сильной страны Соединенных Штатов и сильного президента Трампа. Нам нужна его поддержка и быть на нашей стороне. Я не считаю, что может быть что-то между нами (Украиной и РФ — ред.) посередине. Ибо не две страны воюют друг с другом. Россия же принесла войну на нашу землю, и мы ее, я считаю, достойно защищаемся.

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным только после того, как согласует с Европой и США план завершения войны.

Я встречусь только с одним россиянином — с Путиным. Только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой... и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский озвучил четкое условие для переговоров с Путиным
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский объяснил, что предложит Путину во время мирных переговоров
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский описал потенциальное соглашение с Трампом
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?