План окончания войны против РФ нужно обсудить между Украиной, США и Европой — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил 14 февраля на Мюнхенской конференции безопасности, что план об окончании войны с РФ должен быть проговорен и поддержан между Украиной, США и странами Европы.
Главные тезисы
- Президент Украины Зеленский призвал к обсуждению плана по окончанию войны с Россией между Украиной, США и странами Европы.
- Роль стран Европы в обеспечении безопасности Украины играет ключевую роль для будущего прекращения военного конфликта.
- Зеленский подчеркнул необходимость консультаций с мировыми лидерами перед переговорами с президентом России Путиным.
План окончания войны нужно обсудить между Украиной, США и Европой
Зеленский отметил, что роль стран Европы важна, ведь речь идет о гарантиях безопасности, как "главный момент в любом документе о прекращении войны".
Он также добавил, что между Украиной и Россией не стоит искать посредничества и подчеркнул, что Украине необходима "твердая поддержка" США.
Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным только после того, как согласует с Европой и США план завершения войны.
Я встречусь только с одним россиянином — с Путиным. Только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой... и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться.
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